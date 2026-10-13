RC Lens : Leca répond aux critiques et lâche un message fort

Jean-Louis Leca, le directeur sportif du RC Lens, est revenu sur les critiques dont il fait l’objet depuis le début de la saison.

Avant la défaite du RC Lens face au Sporting Portugal (0-2), ce mardi soir, lors de la deuxième journée de la Ligue des Champions, Jean-Louis Leca s’est exprimé au micro de Canal+. Après avoir évoqué les débuts de Yannick Cahuzac sur le banc des Sang et Or, tout en envoyant un scud à son prédécesseur, Dino Toppmöller, le directeur sportif lensois est également revenu sur les nombreuses critiques dont il fait l’objet depuis le début de la saison.

Leca répond aux critiques et réclame du temps

Interrogé sur la manière dont il vivait les critiques à son encontre, Jean-Louis Leca n’a pas cherché à se dérober, préférant appeler à la patience et défendre le projet sportif du RC Lens. « Comment vivez-vous le fait de prendre des coups ? Souvent, on dit : quand on aime les roses, il faut aimer la rose, mais aussi les épines. Ça faisait partie du jeu. L’année dernière, au mois de septembre, on disait que c’était extraordinaire, et je disais qu’il fallait être patient parce qu’on ne savait pas comment ce groupe-là allait vivre. Et cette année, il ne faut pas retomber dans le truc en disant : on a des problèmes ici ou ailleurs. Il faut laisser du temps, car il y a des joueurs qui arrivent. Ce sont des hommes avant tout », a expliqué le directeur sportif des Sang et Or.

Une réponse forte de Jean-Louis Leca, qui assume donc les critiques liées aux résultats du RC Lens, tout en refusant de tirer des conclusions hâtives sur le début de saison de son équipe. Le dirigeant lensois insiste notamment sur la nécessité de laisser aux nouvelles recrues le temps de s’adapter et au collectif celui de trouver ses automatismes. Un message de patience adressé aux supporters des Sang et Or, alors que le club artésien traverse une période délicate.