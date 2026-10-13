À LA UNE DU 14 OCT 2026
[00:00]Real Madrid : madame Mbappé, Ester Exposito fait un doigt d’honneur à Barcelone ! 
[23:21]RC Lens : Leca répond aux critiques et lâche un message fort
[22:54]Ligue des Champions : Arsenal domine le LOSC, le Barça renverse Galatasaray
[22:32]OM : Daniel Riolo annonce un gros dur à Genesio pour le maintien en L1
[22:14]OL, Real Madrid Mercato : énorme coup de théâtre pour Endrick !
[21:48]RC Lens – Sporting : Cahuzac salue ses joueurs et justifie ses choix
[21:38]ASSE : du nouveau est tombé pour Larsonneur !
[21:10]Stade Rennais : trois bonnes nouvelles sont tombées pour Haise avant l’OFI Crète !
[20:45]RC Lens – Sporting Portugal (0-2) : Lens tombe face à plus fort, les notes des Sang et Or
[20:25]OM : deux bonnes nouvelles pour Genesio avant l’Olympiakos !
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

RC Lens : Leca répond aux critiques et lâche un message fort

Par Fabien Chorlet - 13 Oct 2026, 23:21
Jean-Louis Leca (RC Lens)

Jean-Louis Leca, le directeur sportif du RC Lens, est revenu sur les critiques dont il fait l’objet depuis le début de la saison.

Avant la défaite du RC Lens face au Sporting Portugal (0-2), ce mardi soir, lors de la deuxième journée de la Ligue des Champions, Jean-Louis Leca s’est exprimé au micro de Canal+. Après avoir évoqué les débuts de Yannick Cahuzac sur le banc des Sang et Or, tout en envoyant un scud à son prédécesseur, Dino Toppmöller, le directeur sportif lensois est également revenu sur les nombreuses critiques dont il fait l’objet depuis le début de la saison.

Leca répond aux critiques et réclame du temps

Interrogé sur la manière dont il vivait les critiques à son encontre, Jean-Louis Leca n’a pas cherché à se dérober, préférant appeler à la patience et défendre le projet sportif du RC Lens. « Comment vivez-vous le fait de prendre des coups ? Souvent, on dit : quand on aime les roses, il faut aimer la rose, mais aussi les épines. Ça faisait partie du jeu. L’année dernière, au mois de septembre, on disait que c’était extraordinaire, et je disais qu’il fallait être patient parce qu’on ne savait pas comment ce groupe-là allait vivre. Et cette année, il ne faut pas retomber dans le truc en disant : on a des problèmes ici ou ailleurs. Il faut laisser du temps, car il y a des joueurs qui arrivent. Ce sont des hommes avant tout », a expliqué le directeur sportif des Sang et Or.

Une réponse forte de Jean-Louis Leca, qui assume donc les critiques liées aux résultats du RC Lens, tout en refusant de tirer des conclusions hâtives sur le début de saison de son équipe. Le dirigeant lensois insiste notamment sur la nécessité de laisser aux nouvelles recrues le temps de s’adapter et au collectif celui de trouver ses automatismes. Un message de patience adressé aux supporters des Sang et Or, alors que le club artésien traverse une période délicate.

But! Pro Votre talent mérite d'être vu par 438 000 supporters Article profil publié sur le site + relais sur nos pages de clubs.
Découvrir l'offre →
RC Lens

Actu foot RC Lens : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos RC Lens : toutes les infos foot