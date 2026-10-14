ASSE : ça se complique déjà pour Tamar Svetlin !

Arrivé cet été à l’ASSE avec l’ambition de s’imposer dans l’entrejeu stéphanois, Tamar Svetlin connaît une période délicate. Après des débuts prometteurs, le milieu slovène a perdu sa place et voit la concurrence se renforcer. Sa situation commence sérieusement à se compliquer…

Tout avait pourtant bien commencé pour Tamar Svetlin. Recruté cet été et engagé jusqu’en 2030, l’international slovène avait rapidement trouvé sa place dans la rotation d’Ian Cathro. Ses premières apparitions avaient laissé entrevoir de belles promesses, notamment face à Grenoble (4-0) et Montpellier (3-1), deux rencontres où il avait été titularisé. De quoi imaginer que l’ancien joueur de Celje allait devenir un élément important du milieu de terrain stéphanois.

Mais la dynamique s’est brutalement inversée. Auteur de deux prestations décevantes à Dijon (2-3), puis à Dunkerque (2-1), Svetlin a perdu du crédit auprès de son entraîneur. Depuis, son temps de jeu s’est considérablement réduit. Limité à dix petites minutes lors du déplacement à Metz (2-2), le Slovène n’a même pas quitté le banc samedi dernier face à Rodez (2-0).

Le duo Csongvai-Bernauer lui barre la route

Avec seulement 376 minutes disputées en Ligue 2 depuis son arrivée, réparties sur six rencontres dont quatre titularisations, Svetlin affiche un bilan bien maigre. Une passe décisive, aucun but et surtout une influence qui s’est progressivement estompée.

Le problème pour lui, c’est que l’ASSE semble avoir trouvé une formule qui fonctionne dans l’entrejeu. L’association entre Áron Csongvai et Maxime Bernauer donne satisfaction à Ian Cathro. Le Hongrois, l’une des bonnes pioches du dernier mercato, s’est rapidement imposé comme un élément incontournable. Quant à Bernauer, repositionné au milieu, il apporte son expérience, son intelligence de jeu et sa qualité de relance. Leur complémentarité constitue aujourd’hui un sérieux obstacle pour Svetlin.

Difficile, dans ces conditions, d’imaginer Cathro bouleverser une association qui donne satisfaction, surtout à l’approche du choc contre le Red Star. Et comme si cela ne suffisait pas, une nouvelle menace est apparue pour l’international slovène.

Dhaoui et le retour de Jaber

Cette menace porte le nom d’Elyes Dhaoui. Le jeune milieu offensif de 18 ans a profité de la trêve internationale pour se mettre en évidence, notamment lors du large succès contre le FC Sion (5-1) en amical. Sa prestation n’est visiblement pas passée inaperçue auprès du staff stéphanois.

Samedi dernier, face à Rodez, c’est d’ailleurs Dhaoui qui est entré en jeu, et non Svetlin. Un choix loin d’être anodin, même si les deux joueurs ne présentent pas exactement le même profil. Il témoigne de la confiance accordée au jeune Stéphanois et de la situation de plus en plus inconfortable du Slovène.

Car Svetlin n’a pas davantage trouvé de réconfort en sélection. Appelé avec la Slovénie, il est resté sur le banc lors des quatre dernières rencontres de son équipe nationale. Entre un temps de jeu qui fond à Saint-Étienne et un statut de remplaçant en sélection, la période est décidément compliquée.

À 25 ans, Tamar Svetlin a évidemment encore le temps de renverser la tendance. Mais dans une équipe stéphanoise qui tourne bien et où la concurrence s’intensifie, il va devoir profiter de la moindre opportunité pour convaincre Ian Cathro. Pour l’heure, l’ancien joueur de Celje apparaît comme l’un des perdants de ce début de saison. Et la perspective de retrouver rapidement une place de choix est également menacé par le retour de blessure de Mahmoud Jaber.