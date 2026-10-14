Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Abdelhamid Aït Boudlal (20 ans) n’a toujours pas trouvé d’accord avec le Stade Rennais pour prolonger son contrat. Et le dossier n’est pas aussi engagé qu’on pourrait le penser.

Le Stade Rennais pensait-il avoir bouclé un dossier important pour son avenir ? Depuis plusieurs jours, les dirigeants bretons discutent avec l’entourage d’Abdelhamid Aït-Boudlal afin de prolonger son contrat, qui court actuellement jusqu’en juin 2028.

Un accord avec le Stade Rennais annoncé… puis contesté

Lundi, Foot Mercato annonçait même qu’un accord avait été trouvé entre les différentes parties. Une nouvelle rassurante pour le Stade Rennais, qui souhaite conserver son jeune défenseur malgré les sollicitations reçues lors du dernier mercato estival. Mais le lendemain, une information contradictoire est venue relancer les interrogations autour des négociations.Selon FM, les discussions avaient abouti à un terrain d’entente après plusieurs semaines d’échanges. La durée du futur contrat n’avait toutefois pas été précisée.

Sacha Tavolieri nous apprend ce mercredi qu’aucun accord concret n’a finalement été validé et que le joueur n’avait pas encore tranché définitivement concernant son avenir. Le dossier reste donc à clarifier. Cette incertitude intervient dans une période sportive délicate pour le défenseur marocain. Âgé de 20 ans, Aït-Boudlal a connu un début de saison compliqué. Ses prestations ont suscité des critiques et Franck Haise lui a notamment demandé davantage de rigueur. Le directeur sportif Loïc Désiré lui aurait également fait part de ses attentes, notamment concernant sa concentration sur le terrain après un mercato durant lequel son avenir a été discuté.

Le Stade Rennais n’a encore rien acté

Depuis le début de l’exercice 2026-2027, le défenseur a disputé quatre rencontres, pour un total de 280 minutes de jeu. Son statut n’est donc pas encore totalement stabilisé. Un contexte qui peut peser dans les discussions, même si aucun lien direct n’est établi entre son temps de jeu et l’évolution des négociations contractuelles.

Malgré ces difficultés, le Stade Rennais continue de miser sur le potentiel d’Aït-Boudlal. Le club breton avait déjà résisté à des sollicitations venues de l’étranger durant le mercato estival, notamment de la part de Fulham. Les dirigeants souhaitent conserver un joueur qu’ils considèrent comme un élément d’avenir. Prolonger son contrat permettrait au SRFC de sécuriser sa situation et d’éviter que son échéance actuelle, fixée à juin 2028, ne se rapproche sans solution. Mais encore faut-il que les deux parties parviennent à finaliser les discussions. Pour l’heure, rien n’est encore fait.