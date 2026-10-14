François Pinault, en désaccord avec la Mairie pour les travaux du Roazhon Park, pourrait construire son propre stade… juste à côté de l’enceinte actuelle du Stade Rennais.

Le Stade Rennais veut voir plus grand. Depuis plusieurs mois, deux options s’opposent : agrandir le Roazhon Park ou construire un nouveau stade capable d’accompagner les ambitions du club. Et malgré les réticences de la municipalité, la seconde solution n’aurait pas totalement disparu des plans de la famille Pinault.

La mairie de Rennes privilégie toujours le Roazhon Park

Selon Ouest-France, le projet d’une nouvelle enceinte pourrait représenter un investissement de l’ordre de 450 millions d’euros. Une somme considérable, qui dépasserait largement le coût du projet d’agrandissement actuellement discuté avec la mairie. L’idée serait de construire un stade moderne, plus adapté aux ambitions rennaises, et de permettre au club de mieux exploiter ses revenus liés aux rencontres, aux espaces de réception et aux activités commerciales. La famille Pinault avait déjà évoqué en 2024 la construction d’une enceinte d’environ 45 000 places sur le site de la Barre-Thomas, à quelques centaines de mètres du Roazhon Park. Le projet devait alors être financé par ses propres moyens.

Mais le principal obstacle reste politique. La ville de Rennes, propriétaire du stade actuel, défend depuis plusieurs mois un projet de rénovation et d’agrandissement du Roazhon Park. L’objectif serait de faire passer sa capacité d’environ 29 000 à plus de 40 000 places, pour un coût estimé autour de 120 millions d’euros. La municipalité a récemment rappelé que ses discussions avec le club portaient uniquement sur l’extension de l’enceinte actuelle. Elle a également indiqué ne pas avoir connaissance d’un dossier concret concernant un nouveau stade. Les deux parties ne semblent donc pas encore sur la même longueur d’onde.

Pinault veut maîtriser l’avenir du Stade Rennais

Pour la famille Pinault, construire un stade neuf présenterait un avantage majeur : disposer d’un équipement conçu pour les besoins du club et mieux maîtriser son exploitation commerciale. Le Roazhon Park reste apprécié des supporters, mais sa capacité limite les possibilités de développement du Stade Rennais, notamment lorsque la demande de billets dépasse l’offre disponible.

Le président exécutif Arnaud Pouille a d’ailleurs résumé l’ambition du club lors de l’inauguration du nouveau centre d’entraînement : « Pour être un grand club, il faut un grand propriétaire, un grand centre de vie et un stade à la dimension de ce que vous voulez être. Ce sera certainement le sujet d’après. » Cette déclaration confirme que la question du stade demeure importante dans la réflexion des dirigeants, même si elle ne signifie pas qu’une décision définitive a été prise.

Un bras de fer loin d’être terminé au Stade Rennais

Selon Ouest-France, la mairie pourrait également envisager une vente du Roazhon Park à la famille Pinault, à condition que celle-ci prenne en charge les travaux nécessaires à sa modernisation. Mais cette hypothèse ne semble pas convaincre totalement les propriétaires rennais, qui préféreraient conserver la possibilité d’une enceinte entièrement neuve. Pour l’heure, aucun accord définitif n’a été annoncé et aucun calendrier de construction n’est confirmé.

Le dossier reste donc ouvert, entre les ambitions du club et les exigences de la municipalité. Mais une chose est claire : la famille Pinault n’a pas abandonné l’idée d’offrir au Stade Rennais un stade à la hauteur de ses ambitions. Si le projet neuf revient réellement sur le devant de la scène, il pourrait devenir l’un des investissements les plus importants de l’histoire du club breton.