Avant la réception de l’OFI Crète jeudi en Ligue Europa (21h), le bilan du Stade Rennais en 94 matchs UEFA dans son histoire n’est pas des plus reluisants.

Le Stade Rennais a lancé sa campagne européenne avec un partage des points en Autriche. Pourtant dominateurs par séquences, les hommes de Franck Haise ont manqué de réalisme et n’ont pas réussi à faire la différence contre le Sturm Graz (0-0).

Le bilan européen peu reluisant du Stade Rennais

Ce résultat a prolongé la mauvaise série européenne de leur entraîneur, désormais confronté à un véritable défi avant la réception de l’OFI Crète. Sur les 94 rencontres européennes disputées dans son histoire, le Stade Rennais affiche un bilan contrasté : 35 victoires, 20 matchs nuls et 39 défaites, pour 128 buts inscrits et 129 encaissés. Des chiffres qui illustrent les difficultés régulièrement rencontrées par le club breton sur la scène continentale. Rennes a pourtant connu de belles campagnes européennes, mais peine à installer une régularité durable dans les compétitions de l’UEFA. À domicile, le bilan est nettement plus favorable. Les Rouge et Noir comptent 22 victoires, 16 nuls et 9 défaites, avec 79 buts marqués pour 50 encaissés.

Le Roazhon Park constitue donc un atout important pour tenter de relancer la dynamique. Le problème concerne également l’entraîneur rennais. Après le nul à Graz, Franck Haise en était à 17 matchs consécutifs sans victoire en Ligue Europa, avec cinq nuls et douze défaites. Une série particulièrement longue, qui s’était principalement construite lors de son passage à Nice, avant de se prolonger avec Rennes. Toutes compétitions européennes confondues, sa série atteignait alors 19 rencontres sans succès. Cette statistique constitue un véritable point de vigilance pour le technicien. Elle ne remet pas à elle seule en cause son travail, mais souligne la difficulté qu’il rencontre à obtenir des résultats européens.

L’OFI Crète arrive avec de la confiance

Le prochain adversaire rennais ne doit surtout pas être pris à la légère. L’OFI Crète a parfaitement lancé sa campagne de Ligue Europa en s’imposant 2-0 contre Hoffenheim lors de la première journée. Pendant que le Stade Rennais laissait filer deux points en Autriche, la formation grecque engrangeait donc une victoire précieuse.

Les Bretons devront ainsi se méfier d’une équipe déjà en confiance et capable de profiter du moindre manque d’efficacité. Le Roazhon Park pourrait jouer un rôle déterminant. Mais face à une équipe qui a déjà battu Hoffenheim, le soutien du public ne suffira pas sans une prestation aboutie. Franck Haise connaît donc l’enjeu : jeudi, le Stade Rennais devra gagner pour éviter que sa mauvaise série européenne ne continue de prendre de l’ampleur.