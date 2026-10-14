OM : un départ sensible acté dans la plus grande discrétion

Bob Tahri n’est plus le coordinateur sportif de l’OM depuis le mois de septembre. Une séparation restée jusqu’ici silencieuse, alors que l’ancien athlète était visé par une enquête pour harcèlement moral.

Bob Tahri a quitté l’OM en septembre

Alors que le grand ménage se poursuit au sein de l’organigramme marseillais, un départ était jusqu’ici passé sous les radars. Selon L’Équipe, Bob Tahri a quitté ses fonctions de coordinateur sportif de l’OM au mois de septembre.

Le club phocéen a confirmé que les deux parties avaient décidé de « mettre fin à leur collaboration ». Aucun autre élément n’a été communiqué concernant les conditions de cette séparation, intervenue plusieurs semaines avant que l’information ne soit rendue publique.

Aucune annonce officielle du club

Contrairement à d’autres changements opérés dans son organigramme, l’OM n’a publié aucun communiqué pour annoncer le départ de Bob Tahri. Aucun message de remerciement n’a également été adressé à celui qui occupait le poste de coordinateur sportif.

Cette absence de communication explique pourquoi son départ était resté particulièrement discret depuis septembre. L’information, relayée ce mercredi par Actu Foot, a finalement conduit le club marseillais à confirmer la fin de cette collaboration.

Bob Tahri a quitté l’OM en septembre. Le club confirme que les deux parties ont décidé de « mettre fin à leur collaboration », sans communiqué de remerciement ni annonce de départ. — @ActuFoot_ https://twitter.com/ActuFoot_/status/2110369656217211040

Une enquête ouverte au mois de juin

Ce départ intervient dans un contexte sensible. Bob Tahri était visé par une enquête pour harcèlement moral, ouverte en juin à la suite de plusieurs plaintes déposées par des salariés. La source ne précise toutefois pas si la fin de sa collaboration avec l’OM constitue une conséquence directe de cette procédure.

Le club s’en tient donc, à ce stade, à une séparation décidée d’un commun accord. En l’absence de communiqué et de précisions supplémentaires, l’OM n’a pas davantage commenté les raisons ayant conduit les deux parties à mettre un terme à leur collaboration.

Un dossier géré loin de la communication habituelle

La chronologie retient surtout l’attention : l’enquête a été ouverte en juin, puis Bob Tahri a quitté le club en septembre sans que ce changement ne soit annoncé. La confirmation marseillaise intervient seulement après la révélation de son départ par L’Équipe.

Ce silence contraste avec la communication généralement adoptée lors des arrivées ou des départs au sein de la direction phocéenne. Dans ce dossier, l’OM a choisi de s’en tenir à une formule sobre, sans hommage public ni explication sur la décision prise.