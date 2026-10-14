OL : gros coup dur pour Fonseca avant Crystal Palace !

Déjà privé de Mohamed Ouedraogo, Paulo Fonseca perd Nicolas Tagliafico pour plusieurs semaines. La blessure de l’Argentin réduit sérieusement les possibilités de l’entraîneur de l’OL dans le couloir gauche avant la réception de Crystal Palace.

Tagliafico absent environ trois semaines

Absent lors du déplacement à Lens en raison de son retour tardif de sélection, Nicolas Tagliafico ne retrouvera pas le groupe lyonnais jeudi contre Crystal Palace (18h45). Le latéral gauche est revenu touché du rassemblement de l’Argentine et n’a pas participé à l’entraînement collectif organisé mercredi matin.

Paulo Fonseca a confirmé la mauvaise nouvelle en conférence de presse. « Nicolas Tagliafico est revenu blessé du rassemblement avec l’Argentine. Il a eu une blessure musculaire lors du match qu’il a joué et ce devrait être pour trois semaines », a expliqué le technicien portugais. Une durée d’indisponibilité également rapportée par Olympique & Lyonnais.

Abner, dernière solution naturelle à gauche

Cette blessure tombe d’autant plus mal que l’OL a déjà perdu Mohamed Ouedraogo, victime d’une rupture du ligament croisé. Alors que Fonseca disposait jusque-là de plusieurs possibilités pour occuper le flanc gauche de sa défense, Abner apparaît désormais comme le seul spécialiste immédiatement disponible à ce poste.

L’entraîneur lyonnais devra gérer avec précaution les efforts du Brésilien au cours des prochaines semaines. Tagliafico reste en effet un élément important de son effectif, capable d’apporter son expérience et son agressivité. Le champion du monde argentin avait notamment évoqué son rôle dans la défense lyonnaise et les nombreux changements vécus sur le banc de l’OL.

OL : Paulo Fonseca se retrouve face à un casse-tête inattendu après une nouvelle blessure. — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2109906193455943729

Le retour de Niakhaté offre une alternative

Une option de dépannage existe néanmoins. Moussa Niakhaté doit effectuer son retour dans le groupe contre Crystal Palace, ce qui pourrait permettre à Ruben Kluivert de glisser ponctuellement sur le côté gauche. Le Néerlandais n’est pas un latéral de formation, mais il a déjà montré la saison passée qu’il pouvait rendre des services dans ce registre.

Fonseca pourrait donc revoir l’organisation de sa défense selon les besoins du moment et le profil de l’adversaire. Cette solution resterait toutefois moins naturelle que l’utilisation d’Abner. À court terme, le Brésilien devrait conserver une longueur d’avance pour débuter dans le couloir.

Un calendrier à négocier sans l’Argentin

L’absence estimée à trois semaines de Tagliafico oblige surtout le staff à repenser ses rotations. Entre les rendez-vous européens et les échéances nationales, la marge de manœuvre s’est brutalement réduite à un poste qui semblait pourtant bien pourvu.

La réception de Crystal Palace constituera un premier test pour cette défense remaniée. Si le retour de Niakhaté représente une bonne nouvelle dans l’axe, l’OL devra désormais éviter un nouveau pépin à gauche en attendant le rétablissement de son international argentin.