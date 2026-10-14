ASSE : la recrue estivale affole déjà les compteurs chez les Verts !

Arrivé lors du mercato estival, Thierno Ballo n’a pas eu besoin d’une longue période d’adaptation à l’ASSE. Avec cinq buts en huit journées de Ligue 2, l’attaquant autrichien signe même l’un des départs les plus rapides d’une recrue stéphanoise ces dernières années.

Ballo décisif toutes les 90 minutes

Il fait moins parler que certains de ses partenaires, mais Thierno Ballo s’est rapidement rendu indispensable dans le onze de Ian Cathro. Utilisé lors de chaque rencontre de championnat depuis le début de la saison, l’Autrichien affiche déjà cinq buts et deux passes décisives en huit apparitions.

Selon les statistiques compilées par Peuple Vert, Ballo avait seulement eu besoin de 446 minutes pour inscrire ses cinq premiers buts sous la tunique verte. Soit une réalisation toutes les 90 minutes en moyenne. Son temps de jeu total a depuis dépassé les 500 minutes, après avoir notamment disputé son premier match complet le week-end dernier.

Le joueur de 22 ans avait donné le ton dès son arrivée, avec quatre buts marqués au cours des trois premières journées de Ligue 2. Des débuts qui confirment les qualités entrevues chez celui qui ambitionne de laisser une trace à l’ASSE.

Seul Sissoko avait démarré plus vite

Sur les dernières saisons, une seule recrue des Verts a atteint la barre des cinq buts plus rapidement en fonction de son temps de jeu. Ibrahim Sissoko y était parvenu en 428 minutes après son arrivée en provenance de Sochaux, également en Ligue 2.

Ballo se classe juste derrière avec ses 446 minutes, mais devance Joshua Duffus, qui avait eu besoin de 462 minutes. Irvin Cardona avait atteint ce total en 640 minutes, contre 748 pour Zuriko Davitashvili en Ligue 1 et 1 008 pour Augustine Boakye, toutes compétitions de Ligue 1 et de Ligue 2 confondues. Le rendement du petit attaquant droitier de 1,66 m donne ainsi du relief au pari réalisé par la direction stéphanoise.

Boakye reste au cœur du projet stéphanois

Ballo partage néanmoins la tête du classement des buteurs de l’ASSE avec Augustine Boakye, lui aussi auteur de cinq réalisations. Le Ghanéen compte également trois passes décisives, tandis que Cardona totalise quatre buts et quatre passes. Jakob Breum complète ce quatuor offensif avec deux buts et quatre offrandes.

Les dirigeants de l’ASSE auraient contacté l’entourage d’Augustine Boakye afin de tenter de prolonger et revaloriser le Ghanéen. Il est sous contrat jusqu’en juin 2028, avec une année supplémentaire en option. — @LaMiseAuVert_ https://twitter.com/LaMiseAuVert_/status/2109700877154148643

Cette concurrence productive offre plusieurs solutions à Ian Cathro. Sous contrat jusqu’en juin 2030, Ballo s’inscrit de son côté dans la durée avec les Verts. Son adaptation immédiate constitue déjà l’une des principales satisfactions du mercato estival stéphanois.