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FRANCE

OM : Marseille sous la menace d’une sanction de la DNCG, elle est terrible !

Par Fabien Chorlet - 15 Oct 2026, 12:57
Stéphane Richard et Frank McCourt (OM)

L’OM pourrait écoper d’un retrait de points de la part de la DNCG dès cet hiver.

En grande difficulté financière depuis plusieurs mois, l’Olympique de Marseille pourrait bientôt recevoir une nouvelle mauvaise nouvelle. Déjà contraint de réduire considérablement ses dépenses et sa masse salariale depuis cet été, le club phocéen reste sous étroite surveillance de la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG), le gendarme financier du football français. Et malgré la cure d’austérité engagée par la nouvelle direction marseillaise, incarnée par Stéphane Richard et Grégory Lorenzi, les efforts consentis pourraient ne pas suffire à satisfaire l’instance.

La DNCG pourrait sanctionner Marseille dès cet hiver !

Selon les informations de L’Équipe, l’OM risque de nouvelles sanctions à titre conservatoire lors de son prochain passage devant la DNCG, prévu en décembre. En cause, des engagements financiers pris cet été auprès du gendarme financier que le club marseillais pourrait ne pas avoir respectés. Malgré les mesures d’économie mises en place ces derniers mois, la situation resterait donc préoccupante. Plusieurs sanctions pourraient être envisagées, dont un éventuel retrait de points pour la saison prochaine. Un scénario particulièrement inquiétant pour les Phocéens, même si aucune décision n’a encore été prononcée.

Un rendez-vous décisif pour l’avenir de l’OM !

Ce nouveau passage devant la DNCG s’annonce donc crucial pour l’Olympique de Marseille, qui espère convaincre le gendarme financier de la solidité de son plan de redressement. Déjà soumis à un encadrement de sa masse salariale et de ses indemnités de transfert depuis cet été, le club olympien pourrait voir ses contraintes financières se prolonger, voire se renforcer. Une situation qui pourrait également peser sur le prochain mercato hivernal de Bruno Genesio. Le directeur sportif Grégory Lorenzi avait d’ailleurs récemment reconnu que les possibilités de recrutement en janvier dépendraient en grande partie du verdict de la DNCG. Reste désormais à savoir si les efforts réalisés par l’OM permettront d’éviter de nouvelles mesures restrictives.

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