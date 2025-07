ASSE : Horneland se lâche sur la suite du Mercato et la remontée en Ligue 1

Interpellé par des journalistes au stage de Chambon-sur-Lignon, Eirik Horneland ne s’est pas caché derrière son petit doigt pour évoquer la suite du mercato estival de l’AS Saint-Étienne.

Eirik Horneland est déjà d’attaque et s’est exprimé avec franchise lors du stage de préparation des Verts au sujet du mercato estival et de la situation de l’ASSE. Conscient des défis à relever après la relégation en Ligue 2, le technicien norvégien a abordé la délicate question des départs possibles et de la gestion du groupe.

« Nous, on veut redevenir une équipe de Ligue 1 »

« On a des joueurs qui peuvent être intéressés par d’autres clubs, on doit composer avec cela », a reconnu l’entraîneur norvégien dans des propos relayés par Le Progrès. Il a rappelé que le club nourrit de grandes ambitions pour la saison à venir : « Nous, on veut redevenir une équipe de Ligue 1. » Une volonté forte que Horneland souhaite voir partagée par tous les joueurs, même ceux qui pourraient hésiter à évoluer en deuxième division.

D’autres recrues attendues au prochain stage !

« Je comprends complètement qu’ils ne veuillent pas jouer en Ligue 2, mais s’ils doivent le faire, ils doivent respecter ce que l’on veut faire », a-t-il ajouté avec fermeté. Cette prise de position illustre la nécessité pour l’ASSE de conserver un esprit d’équipe et un engagement total, malgré le contexte difficile. L’entraîneur a aussi laissé entendre qu’il espère voir arriver de nouveaux renforts avant le prochain stage d’entraînement, signe que le club veut rapidement reconstruire un groupe compétitif pour retrouver l’élite.

« Le coup d’œil de But FC »

« C’est une bonne nouvelle : Eirik Horneland ne manque pas d’ambitions à l’orée de la nouvelle saison en Ligue 2 mais il devra être suivi par les dirigeants de l’ASSE. La suite du mercato estival dira si la stratégie est la bonne. »