FC Barcelone : Ansu Fati brise le silence après son départ, avec un clin d’œil à Lamine Yamal

Prêté à l’AS Monaco par le FC Barcelone, Ansu Fati est revenu sur son départ de son club formateur, avec qui il a disputé 123 matchs.

Nouvelle étape dans la carrière d’Ansu Fati. Après des années pleines de promesses – mais aussi de blessures – au FC Barcelone et à Brighton, l’ailier espagnol s’est engagé avec l’AS Monaco sous forme de prêt avec option d’achat. Un choix fort, assumé, que le joueur a expliqué lors de sa première prise de parole sous ses nouvelles couleurs.

Ansu Fati l’assure, il n’est « pas revanchard »

« Je suis très heureux d’être ici, je voudrais remercier le club de m’avoir fait confiance. Dès les premiers contacts avec l’AS Monaco, j’ai tout de suite su que je voulais venir ici. Je suis impatient de montrer ce que je peux donner mais je ne suis pas revanchard, je veux juste jouer au football. On m’a offert cette opportunité que j’ai saisie et j’aimerais donner le maximum que je peux à ce club, j’espère pouvoir vivre de belles choses à l’AS Monaco », a-t-il confié.

Interrogé sur son ancien coéquipier Lamine Yamal, la nouvelle pépite du Barça, Ansu Fati a tenu à souligner la qualité de leur relation, tout en remerciant le Barça : « J’ai pu jouer avec lui au Barça, nous entretenons de bons rapports et nous étions très proches. On se respecte énormément et nous nous souhaitons le meilleur. D’ailleurs, cela a été le cas pour toutes les personnes du centre d’entraînement. J’ai pu côtoyer d’excellentes personnes au sein du club. Tout changement est toutefois positif. Je voudrais donc remercier encore une fois Barcelone, le club où j’ai grandi et effectué mes premiers pas en tant que joueur pro ».