ASSE : Chico Lamba n’arrive pas en territoire inconnu

Recruté lundi par l’ASSE, le jeune défenseur central portugais Chico Lamba (22 ans) assure avoir regardé des vidéos des Verts avant de débarquer dans le Forez.

Un peu à la surprise générale, l’AS Saint-Etienne a annoncé lundi le recrutement de Chico Lamba. Ce défenseur central portugais de 22 ans a été formé au Sporting mais a explosé du côté d’Arouca. Il est international Espoirs lusitanien. Les Verts ont déboursé environ 6 M€ pour l’attirer dans le Forez. Très souriant, Lamba a évoqué son arrivée aux médias du club. Il a notamment expliqué avoir regardé des matches de ses nouveaux partenaires !

« Je sais déjà quel genre de joueurs ils sont »

« Je me sens bien, je suis content, il ne manque plus qu’à me mettre au travail. Je n’ai pas eu l’opportunité de rencontrer l’équipe, mais j’ai déjà vu quelques matchs et je sais déjà quel genre de joueurs ils sont. » Ce qui facilitera son acclimatation, alors que la préparation estivale a déjà débuté depuis dix jours pour les Stéphanois.

Dans une interview au Progrès, le journaliste d’A Bola Eduardo Pedrosa Marques a dit tout le bien qu’il pensait de Chico Lamba : « Au Portugal, il représente vraiment une belle option pour la charnière centrale de la sélection nationale. Il sera tôt ou tard avec les A, c’est sûr. Bien qu’il n’ait que 22 ans, il a un certain leadership qui se dégage. Je pense qu’il a le profil pour devenir capitaine d’ici quelques saisons. C’est assez rare de voir un joueur de son gabarit être aussi rapide. Quand il n’a pas le ballon, il rattrape souvent les attaquants adverses qui partent en contre-attaque. En plus de ça, il lit vraiment bien le jeu. Il a aussi une vraie qualité de passe, c’est souvent lui qui initie les phases de jeu. Il est vraiment à l’aise avec le ballon. L’une des choses où il doit progresser, c’est au niveau des tacles. Parfois, il tacle de manière intempestive, ce n’est pas toujours le bon choix ».