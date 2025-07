ASSE : les Verts enchaînent face à l’ESTAC Troyes en amical

Le résumé du match amical de l’ASSE face à l’ESTAC Troyes (1-0).

Ce samedi, l’ASSE disputait son deuxième match de préparation face à l’ESTAC Troyes. En première période, les deux équipes ont proposé une intensité intéressante, avec un pressing haut des Verts et quelques tentatives timides de part et d’autre. Jaber (18e) et Boakye (41e) se sont procurés les rares occasions stéphanoises, tandis que Troyes a menacé sur coups de pied arrêtés sans réel danger. À la pause, le score restait nul et vierge (0-0).

Au retour des vestiaires, l’entraîneur Eirik Horneland procède à une large revue d’effectif avec cinq changements. L’ASSE se montrait plus entreprenante et parvenait à ouvrir le score grâce à une frappe du gauche sous la barre signée Ben Old, bien servi par Fomba après un pressing efficace dans la surface (64e). La fin de match était largement à l’avantage des Stéphanois, plus dominateurs et créatifs. Ben Old continuait de se montrer remuant, et Maubleu assurait derrière avec une parade en fin de match. Petite ombre au tableau : la blessure musculaire de Bernauer, contraint de sortir.

Les Verts enchaînent ainsi une deuxième victoire consécutive en préparation (1-0), avec une prestation globalement encourageante. Prochain match vendredi prochain, face au Servette FC (19h30).

La compo de l’ASSE

Larsonneur (46e Maubleu), Appiah (70e Maçon), Bernauer (73e Dodote), Owusu (46e Nadé), Makhloufi (46e Traoré) – Jaber (70e Gadegbeku), Tardieu (77e Mouton), Miladinovic (46e Fomba) – Old, Cardona (70e Eymard), Boakye (46e El Jamali).