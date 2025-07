FC Barcelone : les premiers mots de Yamal après sa prolongation

Ce mercredi, le FC Barcelone et Lamine Yamal, tout juste majeur, ont officialisé la prolongation de l’ailier jusqu’en 2031 ainsi que son nouveau numéro de maillot.

Comme attendu, le FC Barcelone et Lamine Yamal ont tenu une conférence de presse ce jeudi à 18h. Et, sans surprise, c’était bien pour annoncer la prolongation de l’ailier, qui a eu ses 18 ans il y a peu (ce que toute l’Espagne sait, vu les polémiques engendrées !). En revanche, il était question d’un bail jusqu’en 2030. Mais il porte en réalité jusqu’en 2031 ! Une excellente nouvelle pour les Blaugranas, qui voient l’un des meilleurs joueurs du monde s’inscrire dans la durée chez eux.

« C’est ma maison, je continuerai de travailler »

Lamine Yamal en a profité pour dire quelques mots aux journalistes présents : « Mes objectifs ? Toujours gagner et progresser car je reste jeune. C’est ma maison, je continuerai de travailler. C’est mon rêve. On va profiter au Camp Nou ». Il a surtout posé avec son nouveau numéro de maillot, ce 10 qui le faisait rêver depuis l’époque où il vibrait devant les exploits de Lionel Messi. Jusqu’à présent, il portait le 19.

Pour cet événement, toute la direction du FC Barcelone était présente, de même que la famille et l’agent de Lamine Yamal. Preuve qu’il s’agissait d’un événement important. Et attendu. Car cela fait plus d’un an que sa prolongation est verrouillée. Mais il fallait attendre que le prodige soit majeur…