ASSE Mercato : Ekwah, c’est quoi le problème ?

L’ASSE a levé l’option d’achat de Pierre Ekwah, prêté par Sunderland la saison dernière. Mais le milieu de terrain traîne des pieds pour reprendre l’entraînement avec les Verts…

Le jour de la reprise de l’entraînement, le 19 juin, Eirik Horneland avait surpris les journalistes présents à L’Etrat en leur indiquant que les dirigeants étaient en train de négocier le retour de Pierre Ekwah. Un mois plus tard, le milieu de terrain n’est pas réapparu dans le Forez. Pourtant, son option d’achat a bien été levée. C’est ce que confirme Le Progrès ce jeudi.

Il ne veut pas jouer en Ligue 2 avec les Verts

Le quotidien régional apporte des précisions sur le dossier. L’ASSE a déboursé 6M€ plus 1M€ de bonus pour s’offrir le joueur et son contrat porte sur trois années avec une autre saison en option. Mais le souci, c’est que Pierre Ekwah ne veut pas évoluer en Ligue 2, ce que savaient les dirigeants stéphanois au moment de la levée de son option d’achat, toujours selon le Progrès. La direction stéphanoise a donc décidé de passer en force dans ce dossier et n’entendrait pas céder. Elle n’envisage pas un transfert du joueur en dessous du montant qu’elle vient de verser à Sunderland. La situation semble donc pour l’heure dans une impasse. Et d’après nos informations, Ekwah la vivrait très mal. Voilà qui explique pourquoi la levée de l’option d’achat n’a pas été officialisée à ce jour.