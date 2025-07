FC Barcelone Mercato : Flick va placardiser 10 joueurs !

Le coach du Barça va faire une coupe franche dès la reprise de l’entraînement…

Le FC Barcelone a annoncé hier la prolongation de Lamine Yamal jusqu’en 2031 et après avoir repris le chemin de l’entraînement, il s’apprête à s’envoler pour une tournée estivale du 27 juillet au 4 août au Japon et en Corée du Sud. Des matches face au Vissel Kobe (27 juillet), au FC Séoul (31 juillet) et au Daegu FC (4 août) sont programmés.

Un groupe limité à 26 joueurs au Barça

Et selon Sport, tout le monde ne sera pas convié au voyage en Asie. Parmi les 36 Culés qui ont repris l’entraînement, 10 éléments vont rester en Catalogne à l’instar de Marc-André ter Stegen et d’ Oriol Romeu sur qui l’Allemand ne compte pas cette année. Pau Víctor et Iñaki Peña ne devrait pas être du voyage lui non plus, contrairement au latéral gauche Jofre Torrents, à l’ailier gauche Jan Virigili ou à la nouvelle recrue suédoise Roony Bardghji.