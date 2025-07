ASSE : Eirik Horneland a poussé un gros coup de gueule après la défaite face au Servette

La réaction d’Eirik Horneland après la défaite de l’ASSE face au Servette FC.

Ce vendredi, à l’occasion de son troisième match de préparation, l’ASSE a perdu 3 buts à 2 face au Servette FC. Après la rencontre, Eirik Horneland a livré un constat sans concession, notamment sur la différence flagrante entre les deux mi-temps disputées par son équipe.

Horneland fustige la seconde période

« La première mi-temps a été convenable, la seconde a été terrible. Nous avions le contrôle du jeu en première mi-temps mais la seconde mi-temps pour moi, ce n’est pas du football ! Ce n’était rien, c’était juste le chaos ! (…) Non, ça n’a pas de rapport avec la forme des joueurs, nous avons effectué trop de changements. Le football est un jeu de compréhension et d’automatismes entre les joueurs et en seconde mi-temps, il n’y en avait pas. Il n’y a rien eu en seconde mi-temps. »

Interrogé ensuite sur le bilan général de la préparation estivale, le technicien norvégien a souligné le manque de continuité dans son groupe et les difficultés liées à une large rotation des joueurs : « C’est difficile de me demander ce que je retiens de ce début de préparation car nous n’avons pas vu une même équipe pendant 90 minutes. Nous n’avons pas encore construit les meilleures relations possibles avec trop de changements, trop de joueurs à gérer physiquement et par rapport à leurs temps de jeu. Il faut qu’on franchisse une étape dans cette préparation en travaillant plus avec l’équipe. Est-ce qu’on est dans les temps ? C’est difficile de le dire. Je souhaite qu’on le soit mais je pense que l’équipe doit faire beaucoup mieux. Nous devons nous focaliser sur les prochaines étapes en arrivant à avoir des temps de jeu plus conséquents avec un groupe de joueurs plus restreint. Aujourd’hui encore, on a géré deux équipes, maintenant il faut passer à l’étape suivante. Nous devons aussi être passionnés par le fait de gagner et avoir cette envie de gagner les matchs. C’est simple pour moi, on doit gagner les matchs et être motivés par ça. »

Eirik Horneland veut un groupe restreint

Concernant la prestation défensive en seconde période, Horneland n’a pas caché son agacement, en insistant sur un relâchement inacceptable de ses joueurs dans la protection de leur but : « On doit faire mieux offensivement même s’il y a eu beaucoup de changements devant, mais on doit surtout beaucoup mieux défendre notre cage qu’on ne l’a fait aujourd’hui en seconde période. (…) Bien-sûr on a concédé un pénalty étrange parce qu’on aurait dû bénéficier d’un coup-franc juste avant mais la façon dont on défend sur cette action n’est pas bonne. C’était trop facile de marquer contre nous en seconde mi-temps. »

Enfin, le coach a réaffirmé sa volonté de réduire le groupe de travail pour entrer dans une phase plus structurée et plus exigeante de la préparation. « L’objectif pour la suite ? Nous devons restreindre un peu le groupe avec lequel nous voulons évoluer cette saison en championnat. Jusqu’à maintenant, c’était trop, trop de gestion de trop nombreux joueurs, maintenant nous devons passer à l’étape suivante. »

Tous propos rapportés par EVECT.