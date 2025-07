ASSE  : Mercato, objectifs… Kilmer Sports sort du silence

Huss Fahmy, bras droit d’Ivan Gazidis à l’ASSE, s’est confié sur l’actualité du club forézien, le Mercato et les objectifs de la saison à venir.

A trois semaines de l’ouverture de la saison de Ligue 2, Ici a recueilli les confidences d’Huss Fahmy, bras droit du président Ivan Gazidis à l’ASSE. Voici ce qu’il faut retenir de son intervention…

Sur le Mercato :

« Nous sommes très confiants dans l’effectif. Nous sommes conscients qu’une transition nécessite du temps, mais nous sommes confiants dans ce que nous sommes en train de construire. Chaque jour, nous nous rapprochons d’un ensemble de plus en plus solide. La descente n’entame pas notre ambition, ni notre enthousiasme. Cela nous permet d’avoir une véritable opportunité de construire quelque chose. C’est extrêmement décevant pour nous d’avoir été relégués. Mais cela nous permet aujourd’hui d’avoir une très bonne base pour construire quelque chose. Nous avons déjà réalisé d’énormes progrès et désormais, nous pouvons construire là-dessus. »

Sur le projet de KSV :

« En toute franchise, le projet ne change pas. Il s’agit d’un projet sur du long terme, avec l’ambition d’avoir un impact sur Saint-Étienne, au niveau du club et de la ville. Pour y parvenir, cela prendra du temps, comme lorsque nous l’avons fait à Arsenal ou au Milan AC. Ces changements à l’ASSE, je les vois, je les sens et cela me rend optimiste. Je les vois au sein de notre équipe avec une nouvelle énergie, de nouvelles ambitions, une nouvelle intensité. Mais nous devons en faire plus, nous devons continuer de construire. Au cours de notre première année, nous avons observé et maintenant, nous sommes dans une période de transition avec l’arrivée d’un nouveau staff, de nouveaux joueurs, des changements en cours et à venir au niveau des installations. Nous voulons un club fort et robuste. Un club dont les supporters et la ville puissent être fiers, confiants dans le fait qu’il va continuer de se renforcer, saison après saison. Nous sommes sereins dans toutes les étapes que nous franchissons. Nous sentons que nous devenons de plus en plus solides. L’heure n’est plus à l’observation. Aujourd’hui, nous renforçons le club avec de nouvelles personnes, nous modifions les process. Nous avons par exemple racheté les droits commerciaux « BtoB » du club à Sportife, réalisé aussi deux importantes augmentations de capital afin d’avoir un club sans dette. »

Sur la nouvelle saison :

« Nous avons un objectif très clair. Tout le monde le connait, le comprend. Il va falloir se battre pour ça, en travaillant dur jour après jour, en gagnant les matchs les uns après les autres. Nous espérons atteindre cet objectif et être de retour en Ligue 1 à la fin de la saison. Cet objectif, nous devons l’avoir très clairement en tête et nous devons tous aller dans cette direction, jour après jour. En l’état, nous sommes en Ligue 2. Nous devons intégrer que l’on sera bousculé à chaque match. D’une part, parce que c’est un championnat difficile, mais aussi parce que nous sommes Saint-Étienne. Nous serons attendus. On a dit aux joueurs que chaque match serait une finale de Coupe. A chaque match, on envoie un message à son coéquipier, son équipe, mais aussi au reste du championnat. Nous respectons la Ligue 2, mais bien sûr que l’objectif est de remonter. Nous jouons dans un 4-3-3 agressif avec pressing et contre-pressing. La saison dernière, nous avons vu qu’il y avait une marge de progression, un gros travail physique à réaliser. C’est pour cela que nous réalisons une longue préparation. Désormais, les joueurs doivent prendre les clés du camion, avoir de l’ambition.»