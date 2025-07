RC Lens Mercato : Oughourlian a fait une folie pour El Aynaoui, Rennes s’était positionné !

Neil El Aynaoui quitte le RC Lens pour un défi de taille à l’AS Rome. Le milieu relayeur de 24 ans s’est engagé pour cinq ans avec le club italien, dans un transfert à hauteur de 25 millions d’euros bonus inclus.

Arrivé au RC Lens en juillet 2023 pour une somme modique (600 000 €), Neil El Aynaoui a explosé sous le maillot Sang et Or. Le club artésien, qui espérait construire un projet autour de lui, avait pourtant tenté le tout pour le tout pour le retenir, proposant une extension de contrat jusqu’en 2029 avec une revalorisation salariale exceptionnelle, dépassant même ses limites internes. Selon L’Équipe, Jospeh Oughourlian était prêt à lui proposer 150 000 euros bruts mensuels mais la famille du joueur a souhaité pousser plus loin ses ambitions, contraignant Lens à accepter un transfert.

Le nouveau directeur sportif de l’AS Rome, Frederic Massara, admirateur de longue date d’El Aynaoui, a dû négocier longtemps pour décrocher la signature, notamment en raison de l’absence d’agent officiel et de plusieurs interlocuteurs. Mais le défi a été relevé avec succès, offrant au joueur un salaire qui dépasse largement ses revenus actuels – plus de 120 000 euros nets par mois, soit plus du triple de son salaire à Lens.

Massara suit El Aynaoui depuis Rennes

Le Stade Rennais, intéressé mais financièrement moins armé, n’a pas pu suivre la cadence dans ce dossier devenu bouillant. L’AS Rome réalise donc un joli coup en attirant ce jeune talent, tandis que le RC Lens engrange une belle plus-value financière, dont une part reviendra aussi à l’AS Nancy, son club formateur.

Pour El Aynaoui, c’est un saut vers un nouveau monde, sous les projecteurs de la Serie A et de la Ligue des champions, avec de grandes attentes sur ses épaules. Du côté de Lens, il faudra désormais reconstruire autour de cette perte majeure, mais avec les moyens d’agir sur le mercato.