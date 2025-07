L’OL serait proche de recruter l’un des fils d’une légende néerlandaise. Mais le RC Lens est aussi sur le coup…

L’OL est en quête de renforts à moindre coût et selon les informations du Telegraaf, il est en pole pour recruter le défenseur néerlandais Ruben Kluivert, fils de la légende Patrick Kluivert.

L’OL et le RC Lens s’arrachent Ruben Kluivert

A 24 ans, Ruben Kluivert est actuellement sous contrat avec Casa Pia, en première division portugaise. Un contrat de cinq ans l’attendrait chez les Gones. Casa Pia avait recruté le joueur pour moins d’1 million d’euros l’été dernier au FC Dordrecht et serait ouvert à son transfert, synonyme de jolie plus value. Formé à Ultrecht, le joueur serait aussi sur les tablettes du RC Lens. Le Racing ferait le forcing pour racheter les deux dernières années de contrat de Ruben Kluivert et l’arracher à Lyon.