FC Barcelone Mercato : offensive de City pour Koundé, les Blaugranas ne tremblent pas

Sous contrat jusqu’en 2027 mais en négociations pour une prolongation, Jules Koundé est suivi par Manchester City. Mais le FC Barcelone refuse de le laisser partir.

🟩 Accord proche

Ce lundi, l’agent de Jules Koundé était à Barcelone. Il se serait réuni avec le directeur sportif blaugrana, Deco, pour évoquer une prolongation de contrat. Le défenseur français est encore lié pour deux ans au champion d’Espagne mais celui-ci ne veut prendre aucun risque avec celui qu’il considère comme le meilleur du monde à son poste. Il aimerait blinder le bail de Koundé (26 ans), d’où les discussions en cours.

City et un autre grand européen le suivent

A en croire RMC, le Barça fait bien de prendre les devants pour l’international français. En effet, Manchester City serait venu aux nouvelles ainsi qu’un autre club de premier plan. Pas forcément une surprise tant Jules Koundé est impressionnant depuis deux ans et sa reconversion au poste de latéral droit. Lui le central a pris toute la mesure de son poste, progressant de façon spectaculaire au niveau des centres et même devant le but, en témoigne son but contre le Real Madrid en finale de la Coupe d’Espagne (3-2 a.p.).

RMC assure que Jules Koundé se sent très bien en Catalogne et que les négociations ne devraient pas s’éterniser, les deux parties étant sur la même longueur d’ondes.