ASSE : la campagne d’abonnements explose malgré le retour en L2 ! 

Malgré la relégation en Ligue 2, l’AS Saint-Étienne réalise une campagne d’abonnement record pour la saison 2025-2026. : l’objectif des 15 000 abonnés se rapproche à grands pas.

On aurait pu craindre un coup de froid après la descente en Ligue 2. C’est tout le contraire. À l’aube de la saison 2025-2026, les supporters de l’AS Saint-Étienne montrent une fidélité à toute épreuve, transformant la relégation en élan populaire. Dans un contexte souvent synonyme de désillusion, c’est une vague d’enthousiasme qui a submergé les guichets stéphanois. Sous l’impulsion du projet Kilmer Sports Ventures, désormais solidement ancré dans le paysage du club, et porté par l’arrivée du Norvégien Eirik Horneland à la tête de l’équipe, la ferveur a gagné l’ensemble du peuple vert. Le Chaudron n’a rien perdu de sa chaleur.

Des résiliations quasi inexistantes !

Comme le souligne Peuple Vert, les Kops Nord et Sud sont déjà complets. Les quelques places relâchées brièvement dans le Kop Sud se sont envolées en quelques minutes, preuve de l’attente et de la passion qui animent les supporters. Autre statistique révélatrice : moins de 2,5 % des abonnés reconduits ont demandé la résiliation. Cela représente seulement un peu plus de 300 désabonnements, sur près de 13 000 reconductions automatiques. En clair, même en Ligue 2, l’amour du maillot ne faiblit pas. L’ASSE garde un lien viscéral avec ses supporters, peu importe la division.

Vers les 15 000 abonnés… et la remontée en L1 ?

Avec les Kops bouclés, les abonnements à l’ASSE restent encore possibles dans les tribunes Henri-Point et Pierre-Faurand. Le club a mis en place différentes formules pour convenir à tous les profils, des inconditionnels aux nouveaux venus. Objectif affiché : franchir la barre des 15 000 abonnés, pour faire du Chaudron un vrai atout dans la course à la remontée. Dans une Ligue 2 où chaque point comptera, jouer devant un stade en fusion pourrait bien faire la différence. Et cette campagne historique le prouve : à Sainté, la flamme ne s’éteint jamais.