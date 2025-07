ASSE Mercato : Trabzonspor confirme pour Bouchouari !

Le départ de Benjamin Bouchouari semble imminent à l’ASSE.

Trois ans après son arrivée dans le Forez, Benjamin Bouchouari est de plus en plus proche de la sortie à l‘ASSE. Le milieu de terrain marocain, qui avait perdu sa place de titulaire en fin de saison dernière et se remet d’une blessure au dos, n’a plus qu’un an de contrat chez les Verts, et c’est bien un départ qui se précise.

Le vice-président de Trabzonspor confirme les négociations avec l’ASSE

Un transfert de l’ordre de 3 millions d’euros vers Trabzonspor est évoqué et le vice-président du club turc a évoqué le dossier. Interrogé par Sabah Spor, Zeyyat Kafkas a glissé : « Les dossiers Bouchouari et Puartes sont sur le tapis depuis 15 jours. Nous avons fait des progrès significatifs. Je pense que nous aurons réglé ce problème d’ici quelques jours. » L’aventure stéphanoise de l’ancien joueur de Roda semble donc toucher à sa fin.