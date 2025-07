Real Madrid Mercato : le FC Barcelone veut doubler les Merengue pour Konaté !

Deux nouveaux clubs en plus du Real Madrid seraient intéressés par Ibrahima Konaté, à qui il reste un an de contrat à Liverpool et qui refuse de prolonger. Le FC Barcelone serait l’un d’eux…

🟧 Piste crédible

Actuellement, Ibrahima Konaté participe à l’avant-saison de Liverpool et, à travers les vidéos que les champions d’Angleterre diffusent sur les réseaux sociaux, bien malin qui pourrait voir un joueur sur le départ. Et pourtant, le défenseur français pourrait bien changer d’écurie cet été puisqu’il arrive à un an de la fin de son contrat et qu’il refuse pour le moment de prolonger. La direction du LFC aurait encore l’espoir de le retenir, à la façon d’un Mohamed Salah ou d’un Virgil van Dijk, prolongés en mars à deux mois de la fin de leurs baux.

Le Barça foncera sur Konaté en cas de vente d’Araujo

Mais d’autres échos, notamment en France et en Espagne, prétendent que Konaté voudrait partir cet été pour s’engager avec le Real Madrid. La Maison Blanche a besoin de renforcer sa défense centrale et hésite entre l’ancien de Leipzig et son compère de l’arrière-garde tricolore, Raphaël Varane (Arsenal). Les deux sont dans la même situation. Le Real serait disposé à en recruter un des deux dès cet été moyennant une indemnité modeste ou à attendre un an, qu’ils soient libres. Mais, surprise, le média Caught Offside annonce que jeudi soir que le Real Madrid n’est pas le seul à s’intéresser à Konaté !

Il y aurait aussi le Bayern Munich et… le FC Barcelone ! Les Blaugranas pourraient vendre Ronald Araujo cet été. S’ils y parviennent, ils se lanceraient alors en quête d’un autre défenseur central. Et Konaté ferait donc partie de leur short-list. Un Clasico se prépare donc pour l’arrière de Liverpool qui, quoi qu’il arrive, retrouvera des coéquipiers de l’équipe de France (Mbappé, Camavinga, Tchouaméni au Real, Koundé au Barça).

« Le coup d’œil de But FC »

« A choisir et s’il doit quitter Liverpool cet été, Ibrahima Konaté ferait mieux d’aller au Real Madrid, qui a un vrai besoin en défense centrale, qu’à Barcelone, où la charnière Cubarsi-Martinez s’est montrée très solide la saison dernière. »