RC Lens Mercato : Koyalipou remplacé par un sniper suédois à 5 M€ ?

En quête de sang neuf pourpallier un possible départ de Goduine Koyalipou, le RC Lens s’intéresse de près à Jusef Erabi, jeune buteur d’Hammarby. Le joueur figure en bonne position sur la short-list artésienne, mais son prix pourrait refroidir les ardeurs.

🟥 Rumeur

Après une saison contrastée et le départ possible de Goduine Koyalipou, les dirigeants du RC Lens travaillent activement à renforcer leur ligne d’attaque. Et selon les informations de Mohamed Toubache-Ter, une piste venue du nord attire particulièrement l’attention de la cellule de recrutement : celle menant à Jusef Erabi.

Âgé de 22 ans, l’attaquant d’Hammarby (D1 suédoise) s’est révélé cette saison comme l’un des profils les plus prometteurs de son championnat. Auteur de 9 buts et 3 passes décisives depuis le début de l’année en Allsvenskan, il impressionne par sa qualité de déplacement, sa finition et son volume de jeu. Son profil jeune, dynamique et encore perfectible colle parfaitement à l’identité sportive que Lens a su cultiver ces dernières saisons.

Hammarby en demande 5,4 M€

Mais pour attirer Erabi, il faudra sortir le chéquier. Selon le média local Fotbolldirekt, Hammarby a fixé le prix de son joueur à environ 5,4 millions d’euros, soit 60 millions de couronnes suédoises. Et le club suédois ne compte pas faire de rabais. La direction est jugée inflexible sur ce montant, même si plusieurs clubs européens se sont déjà renseignés, dont le Hellas Vérone et le Genoa, également attentifs à l’évolution du dossier.

Le RC Lens, qui dispose encore d’une enveloppe mercato à utiliser intelligemment, pourrait accélérer dans les prochains jours si aucune autre piste prioritaire ne se concrétise. Le nom d’Erabi revient avec insistance, preuve que le dossier est bien plus qu’un simple repérage.