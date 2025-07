ASSE : les propos cash de Florian Tardieu après la claque face au Paris FC

Après la grosse défaite de l’ASSE face au Paris FC en amical, Florian Tardieu n’a pas mâché ses mots.

Après la défaite inquiétante face au Paris FC vendredi en amical (0-3), Florian Tardieu a livré un constat lucide sans chercher à se dédouaner. Au micro des journalistes, le milieu de l’AS Saint-Étienne a reconnu les manquements de son équipe, notamment dans l’engagement physique et la concentration sur les phases arrêtées.

Il espère d’ailleurs que cette lourde défaite agira comme un électrochoc, incitant le groupe à corriger son manque d’agressivité et à se remettre sérieusement au travail, alors que les Verts disputeront un dernier amical face à Cagliari avant de se rendre à Laval pour la reprise de la Ligue 2.

« On est trop gentils »

« Pendant un moment, on était complètement en dedans. On a aucune excuse, on n’a pas été bons dans les duels. C’est ce que nous avait demandés le coach. On avait parlé du fait qu’il fallait faire attention sur les coups de pied arrêtés et on prend un but au bout de cinq minutes sur cette situation-là. Dans deux semaines, on va à Laval qui est costaud dans ce domaine. Peut-être que ça va nous faire du bien de prendre cette gifle. Il faut retourner travailler sur certains domaines et j’espère qu’il y aura une prise de conscience. On est trop gentils, moi le premier », a reconnu le numéro 10 stéphanois, dans des propos rapportés par EVECT.