Saud Abdulhamid sur les tablettes du RC Lens et Toulouse : la bataille pour un latéral d’expérience !

Le marché des transferts s’agite autour de Saud Abdulhamid, recalé à la Roma mais très convoité en Ligue 1. RC Lens et Toulouse se tiennent prêts à dégainer pour s’offrir un latéral droit aux solides références.

Un international saoudien en quête de relance en France

Cela devait être la saison de la confirmation en Europe pour Saud Abdulhamid. Arrivé à l’AS Roma à l’été dernier, le défenseur saoudien n’a pas trouvé la place espérée dans la rotation romaine, lui qui enchaînait les titularisations en club comme en sélection nationale. Mais à 26 ans et sous contrat jusqu’en 2028, le joueur conserve une valeur marchande de 3 millions d’euros, preuve de son potentiel intact.

Lens et Toulouse à la lutte, la piste reste chaude

L’intérêt des clubs français ne s’est pas fait attendre. Alors que le RC Lens et le Toulouse FC avaient déjà pris des contacts en mai, la tension est montée ces derniers jours. Toulouse semblait avoir un temps d’avance pour finaliser le transfert, mais les discussions peinent à aboutir et Lens n’a pas dit son dernier mot. Les deux clubs voient dans le profil d’Abdulhamid une opportunité rare de renforcer le poste de latéral ou piston droit avec un joueur d’expérience internationale.

Un parcours solide et des ambitions intactes

Révélé à l’Al-Ittihad Club, où il a grimpé les échelons de 2015 à 2022, Saud Abdulhamid a ensuite explosé à l’Al-Hilal SFC avec une position de cadre incontournable. Avec déjà 212 matchs disputés toutes compétitions confondues, 8 buts et 28 passes décisives, il affiche une constance rassurante et une expérience de la haute compétition, comme en attestent ses 38 sélections avec l’équipe nationale saoudienne.

Un profil capable de transformer une défense

Dynamique, polyvalent sur le couloir droit – capable d’être aligné en défense ou au milieu –, Abdulhamid est apprécié pour sa fiabilité, sa capacité à répéter les efforts (plus de 17 000 minutes jouées en carrière) et son sens du collectif. Pour Lens comme pour Toulouse, réussir à attirer l’ex-Romain serait synonyme de renfort immédiat sur le terrain, mais aussi de projection à moyen terme, tant l’international semble à maturité.

La décision est imminente

La course est donc ouverte et chaque heure compte. Toulouse garde confiance et espère conclure d’ici la fin de la semaine, tandis que Lens entend profiter du ralentissement des négociations pour revenir dans la course. Le mercato pourrait ainsi offrir à la Ligue 1 un nouveau visage connu de la scène internationale. La balle est désormais dans le camp du joueur et de son entourage. À suivre…