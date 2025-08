ASSE Mercato : retour aux sources pour Khazri

Après deux piètres saisons à Montpellier, Wahbi Khazri est de retour à Bastia, son club formateur, cet été. En attendant de trouver un autre point de chute.

Relégué avec Sunderland, avec l’ASSE et avec Montpellier la saison passée, Wahbi Kahzri est désormais libre de tout contrat. A 34 ans, l’international tunisien reste sur deux saisons à 1 but et 1 passes décisives au MHSC. Mais il compte bien rebondir et dans cette attente, il se prépare chez lui, à Bastia.

Il avait soutenu le SC Bastia en 2017

C’est ce qu’indique le journaliste corse Julien Pernici, qui précise que ce retour à Furiani n’a rien d’un transfert imminent pour Kharzi. « N’oublions pas que Wahbi Khazri et son épouse, sans en faire de publicité, discrètement, ont aidé avec un don non négligeable le SC Bastia lors de sa relance en 2017. Il est chez lui, même pour quelques séances avant de trouver un nouveau projet ».