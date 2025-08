FC Barcelone Mercato : Flick a scellé l’avenir de Fermin Lopez

Le FC Barcelone devrait recevoir une offre importante émanant d’Angleterre pour son milieu Fermin Lopez. Hansi Flick a un avis bien tranché sur le sujet…

L’effectif d’Hansi Flick affiche un léger trop plein et plusieurs départs devraient intervenir d’ici la fin du Mercato le 1er septembre. Le premier départ à venir concerne Oriol Romeu. Recruté il y a deux ans par Xavi pour remplacer Carlos Busquets, le milieu défensif s’apprête à rejoindre Gérone. Selon Sport, les négociations progressent pour son retour définitif à Gérone. Le Barça paiera au moins la moitié de son salaire pour la saison restante de son contrat. Autre départ envisagé : celui d’Hector Fort. Le jeune latéral s’était présenté en retard lors de la reprise de l’entraînement, ce qui avait fortement déplu à Hansi Flick, très attaché à la rigueur et à la ponctualité.

Veto de Flick pour Fermin Lopez

Le Paris FC cible le joueur. Le Barça souhaite le vendre tout en conservant un pourcentage élevé de ses droits et une option pour le racheter à un prix raisonnable. Gérone et Majorque seraient également sur le coup. Mais ce n’est pas tout. Toujours selon Sport, Manchester United envisage une offre pour Fermin Lopez. Les Red Devils seraient toujours très intéressés par Lopez, auteur de 8 buts et 10 passes décisives en 46 matches toutes compétitions confondues la saison passée. Et ils pourraient formuler une première offre de plus de 70 millions d’euros. Toutefois, selon Mundo Deportivo, Hansi Flick compte garder le joueur et fait barrage à son départ. Il en aurait déjà averti sa direction.