ASSE Mercato : Horneland sait à quoi s’en tenir avec Stojkovic

Le très probable nouveau latéral droit de l’ASSE Strahinja Stojkovic est très prometteur, à la fois physique et offensif. Mais Eirik Horneland devra lui faire travailler l’aspect défensif de son poste.

La presse serbe, confirmée par L’Equipe, a annoncé une arrivée prochaine de Strahinja Stojkovic à l’AS Saint-Etienne. Les Verts vont verser une indemnité totale, bonus compris, légèrement inférieure à 5 M€ pour ce latéral droit de 18 ans qui vient de percer à l’Etoile Rouge de Belgrade. Il n’a disputé que six matches avec l’équipe première mais a déjà distribué deux passes décisives, ce qui laisse deviner un profil offensif.

Léger défensivement, excellent physiquement et techniquement

Méconnu du grand public, Stojkovic a été présenté par le compte X Serbian Football Scout. Il a insisté sur le fait que la rigueur défensive n’était pas la principale qualité de la future recrue stéphanoise… « C’est en défense qu’il a le plus de marge de progression. Il doit encore améliorer sa discipline, sa défense en un contre un et sa prise de décision. La Ligue 1 pourrait être l’environnement idéal pour cela, avec des dribbleurs redoutables et des ailiers rapides chaque semaine. »

Serbian Football Scout met en avant les qualités physiques de Stojkovic, avec « une pointe de vitesse impressionnante » et une grosse endurance qui lui permet de répéter les courses dans son couloir. Techniquement, il serait également excellent, « doté d’une technique de passes et de centres impeccables et d’une première touche de balle fiable ». Si cette présentation s’avère exacte, l’ASSE a donc réalisé un joli coup !