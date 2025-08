ASSE Mercato : un latéral prometteur chipé au Bayer Leverkusen arrive !

Selon la presse serbe, l’ASSE serait sur le point de finaliser le recrutement du prometteur latéral droit Strahinja Stojkovic (18 ans), également convoité par Leverkusen et Brighton.

🟩 Accord proche

Généralement, pour jauger la valeur d’un jeune joueur inconnu mais forcément présenté comme une future pépite, il suffit de regarder la liste de ses courtisans. Ainsi, alors que la presse serbe annonce un accord prochain entre l’ASSE et l’Etoile Rouge de Belgrade pour le jeune latéral droit Strahinja Stojkovic (18 ans), il est bon de savoir que des clubs étrangers à la pointe du scouting comme le Bayer Leverkusen et Brighton Hove and Albion voulaient le recruter.

Il vient seulement de percer en équipe première

Le média Meridian Sport assure que les Verts vont verser 2,3 M€ plus des bonus qui pourraient atteindre 4 M€ pour Stojkovic. Ce jeune latéral a percé en équipe première la saison passée, disputant six matches et délivrant deux passes décisives. Ce qui laisse à penser qu’il s’agit d’un défenseur offensif, n’hésitant pas à porter le danger dans son couloir.

Les Verts, qui avaient une vraie faiblesse aux postes de latéraux, ont comblé ces lacunes avec les arrivées imminentes de Joao Ferreira et Ebenezer Annan, plus Strahinja Stojkovic, donc. Voilà de quoi combler Eirik Horneland, qui demandait à ce que son effectif soit renforcé avant le début de la compétition, ce week-end à Laval.

« Le coup d’œil de But FC »

« C’est un nouveau pari pour les Verts. Sachant que ceux de la saison dernière concernant des jeunes joueurs n’ont pas vraiment été payants, on espère que les dirigeants ont eu le nez plus creux cet été… »