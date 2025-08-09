FC Nantes : Lopez fait passer des messages forts aux supporters… et aux Kita !
Si le RC Lens a mis autant de temps à officialiser le recrutement de Florian Thauvin, pourtant arrivé dès mardi soir en Artois, c’est à cause d’un précédent fâcheux.

L’officialisation du recrutement de Florian Thauvin est tombée hier après-midi. Pourtant, l’ailier est arrivé mardi soir dans le Nord, à 22h31 précisément. Il a même été accueilli par plusieurs centaines de supporters en feu. Dès le lendemain, il avait passé sa visite médicale et signé son contrat pour les trois prochaines saisons. Mais alors, pourquoi a-t-il fallu attendre encore deux jours avant que le RC Lens n’officialise la bonne nouvelle ?

En 2020, le Racing avait mis la charrue avant les bœufs pour Ganago

La Voix du Nord l’explique dans son édition du jour. C’est à cause du précédent Ignatius Ganago ! En 2020, l’attaquant était arrivé en provenance de l’OGC Nice. Le Racing s’était empressé d’annoncer la bonne nouvelle sur les réseaux sociaux alors qu’il lui manquait encore un document vital : l’accord de principe du Gym. Celui-ci n’était pas arrivé au moment de l’annonce car l’employé niçois chargé de le faxer avait tout simplement de le faire ! Fatigué par une longue journée, il était rentré chez lui au bout de la nuit en oubliant sa mission première !

Il s’est passé la même chose avec Thauvin. L’Udinese a mis du temps à transmettre l’accord de principe pour le transfert. C’est pour cela que l’officialisation n’est tombée que vendredi, en début d’après-midi. Mais cela ne change pas grand-chose à l’affaire : l’ailier est bien un Sang et Or, ce dont personne ne doutait depuis mardi soir, et il devrait jouer ce samedi face à Leipzig en amical.

