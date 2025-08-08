Florian Thauvin (32 ans) a posé ses valises dans l’Artois, mais certains observateurs estiment que le mercato du RC Lens ne doit pas s’arrêter là. Un attaquant de pointe pourrait bien être la prochaine cible des Sang et Or.

🟥 Rumeur

Le RC Lens a frappé un joli coup cet été en attirant Florian Thauvin. L’ancien Marseillais, passé par les Tigres au Mexique et l’Udinese, va apporter une expérience et un profil offensif capable de dynamiser l’attaque artésienne. Mais pour certains, ce renfort ne doit pas être le dernier.

Invité à donner son avis sur le mercato lensois, Walid Acherchour a salué l’arrivée de Thauvin tout en pointant un manque dans l’effectif. « C’est une très bonne chose pour Lens d’avoir recruté Thauvin, mais j’ai le sentiment qu’il manque un 9 pour véritablement renforcer cet effectif », a-t-il déclaré sur RMC Sport.

Qui après Openda ?

L’idée d’un buteur de référence ne date pas d’hier du côté de Bollaert. Depuis le départ de Loïs Openda à Leipzig l’été dernier, le RC Lens a souvent alterné les solutions offensives sans retrouver un véritable numéro neuf capable de peser en permanence sur les défenses adverses.

Avec la Ligue 1 qui approche et un calendrier chargé, un tel profil pourrait donner au RC Lens une arme supplémentaire pour viser plus haut. Reste à savoir si les dirigeants artésiens partagent ce constat… et s’ils ont déjà coché quelques noms pour compléter le travail entamé avec la signature de Thauvin.