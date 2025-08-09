Stade Rennais Mercato : Dolberg et Werner dans le viseur, l’OL hors course !
Un Ballon d’Or tenté par le Real Madrid, le FC Barcelone à nouveau en paix

Le Ballon d'Or 2024, Rodri, n'est pas insensible à l'intérêt du Real Madrid.
Raphaël Nouet
9 août 2025

Les Unes des quatre grands quotidiens sportifs espagnols sont consacrées, comme très souvent, au Real Madrid et au FC Barcelone.

Marca : Carvajal entame sa reconquête

Blessé depuis l’année dernière, Dani Carvajal était titulaire et capitaine, hier, face à Leganés (4-1). Le latéral droit espagnol est prêt à se battre avec Trent Alexander-Arnold pour une place dans le onze de Xabi Alonso.

AS : Rodrigo, futur ouvert

Ciblé par le Real Madrid, le Ballon d’Or 2024, Rodri, serait tenté par un retour en Espagne, lui qui a notamment joué à l’Atlético. Il pourrait donc refuser la proposition de prolongation que va lui soumettre Manchester City.

Sport : Flick ne ferme pas la porte à une recrue

Même si le quotidien fait sa Une sur la réconciliation entre Marc-André ter Stegen et la direction du FC Barcelone, l’accroche concernant la volonté de Flick d’accueillir un renfort après le transfert d’Inigo Martinez en Arabie saoudite mérite d’être citée.

Mundo Deportivo : il a signé !

La nouvelle est tombée tard hier mais elle fait la Une de la presse catalane : ter Stegen a donné son accord pour que le Barça envoie son rapport médical à la Liga. Ce qui va permettre d’inscrire Joan Garcia sur les listes du championnat pendant toute la durée de son indisponibilité.

FC BarceloneLigaReal Madrid
