OM Mercato : Jonathan Rowe dans le viseur d'un club de Ligue 1
FC Barcelone : Pedri parle du Ballon d’Or, de Messi et… de son joueur préféré au Real Madrid !

Pedri lors d'un match amical du FC Barcelone cet été.
Raphaël Nouet
9 août 2025

Dans une longue interview à France Football, le milieu du FC Barcelone Pedri a évoqué de nombreux sujets, même les plus insolites, comme son Merengue préféré !

Son jeu

« Je me sens comme un joueur brésilien. On entend souvent parler de ces joueurs qui jouent avec le sourire, dans la rue ou sur la plage, juste pour le plaisir. Aux Canaries, c’est très similaire : on s’amuse où qu’on soit. C’est vrai que je n’ai pas le physique de certains joueurs plus forts, mais j’essaie de compenser cela par d’autres moyens. J’essaie de réfléchir plus vite que les autres et d’avoir un avantage mental. Quand il faut être sérieux, je suis souvent le premier à l’être. J’aime m’entraîner et travailler dur, car je sais que c’est ce qui fera la différence dans les matchs. »

Son meilleur souvenir de la saison dernière

« Si je devais garder une image en mémoire, ce serait le but que j’ai marqué en finale de la Coupe du Roi. C’était spécial, surtout avec ma famille dans les tribunes. Collectivement, nous avons été très bons la saison dernière, mais la défaite contre l’Inter est toujours présente dans nos esprits. Nous avons progressé par rapport à la saison précédente, et nous voulons progresser encore cette saison. »

Flick, un père pour ses joueurs

« Avoir un entraîneur qui croit pleinement en moi m’aide à rester calme et à profiter de ma vie de joueur. De l’extérieur, Hansi Flick peut paraître sérieux, mais en réalité, il est comme un père pour nous, toujours à l’écoute de nos besoins. »

Le retour au Camp Nou

« Le Camp Nou représente beaucoup pour nous. Jouer là-bas nous manque terriblement. L’ambiance y est complètement différente de celle du stade de Montjuic. »

Le Ballon d’Or

« Le Ballon d’Or revient souvent aux attaquants, mais le prix de Rodri montre que le rôle des milieux de terrain devrait être davantage valorisé, alors pourquoi ne pourrais-je pas rêver de le gagner un jour ? »

Il apprécie un joueur du Real Madrid

« Jude Bellingham est vraiment incroyable. Il allie force physique et habileté technique, ce qui rend son affrontement extrêmement difficile. »

Le départ de Messi

« Ce fut un choc lorsque Leo Messi est parti. Je jouais aux Jeux olympiques et j’avais du mal à y croire. Quand il était là, je lui passais toujours le ballon. Il était clair qu’il ferait mieux que moi. À l’entraînement, il était incroyable, nous avons eu la chance de le voir. »

FC BarceloneLiga
