FC Barcelone Mercato : le Barça annonce le départ d’Íñigo Martínez (officiel)
William Tertrin
9 août 2025
Deux ans après son arrivée, Íñigo Martínez quitte le FC Barcelone et va rejoindre Al-Nassr.
Arrivé libre à l’été 2023, Íñigo Martínez quitte le FC Barcelone. Le défenseur central a résilié son contrat avec le club catalan, et va rejoindre Al-Nassr où il est attendu pour passer la visite médicale et signer son contrat de deux ans, dont une année en option. En deux saisons, l’international espagnol de 34 ans a disputé 71 rencontres sous le maillot blaugrana.
Le communiqué du Barça
« Le FC Barcelone annonce le départ du Club d’Iñigo Martinez.
Nous tenons à le remercier sincèrement pour son professionnalisme, ses efforts, son engagement et son dévouement durant les deux saisons passées sous le maillot blaugrana.
Bonne chance et réussite pour la suite.