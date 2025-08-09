ASSE : les Verts concèdent le nul à Laval dans un match fou et riche en buts
FC Barcelone Mercato : le Barça annonce le départ d’Íñigo Martínez (officiel)

Inigo Martinez lors d'un match de pré-saison avec le FC Barcelone.
William Tertrin
9 août 2025

Deux ans après son arrivée, Íñigo Martínez quitte le FC Barcelone et va rejoindre Al-Nassr.

Arrivé libre à l’été 2023, Íñigo Martínez quitte le FC Barcelone. Le défenseur central a résilié son contrat avec le club catalan, et va rejoindre Al-Nassr où il est attendu pour passer la visite médicale et signer son contrat de deux ans, dont une année en option. En deux saisons, l’international espagnol de 34 ans a disputé 71 rencontres sous le maillot blaugrana.

Le communiqué du Barça

« Le FC Barcelone annonce le départ du Club d’Iñigo Martinez.

Nous tenons à le remercier sincèrement pour son professionnalisme, ses efforts, son engagement et son dévouement durant les deux saisons passées sous le maillot blaugrana.

Bonne chance et réussite pour la suite.

Merci pour tout, Iñigo ».

FC BarceloneMercato

