FC Barcelone Mercato : le Barça annonce le départ d’Íñigo Martínez (officiel)

Deux ans après son arrivée, Íñigo Martínez quitte le FC Barcelone et va rejoindre Al-Nassr.

Arrivé libre à l’été 2023, Íñigo Martínez quitte le FC Barcelone. Le défenseur central a résilié son contrat avec le club catalan, et va rejoindre Al-Nassr où il est attendu pour passer la visite médicale et signer son contrat de deux ans, dont une année en option. En deux saisons, l’international espagnol de 34 ans a disputé 71 rencontres sous le maillot blaugrana.

Le communiqué du Barça

« Le FC Barcelone annonce le départ du Club d’Iñigo Martinez.

Nous tenons à le remercier sincèrement pour son professionnalisme, ses efforts, son engagement et son dévouement durant les deux saisons passées sous le maillot blaugrana.

Bonne chance et réussite pour la suite.

Merci pour tout, Iñigo ».