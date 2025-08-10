Alors que Florian Thauvin a réussi ses débuts sous le maillot du RC Lens, le vestiaire semble déjà conquis par cette nouvelle recrue.

Ce samedi, lors de la victoire du RC Lens face au RB Leipzig (2-1), Florian Thauvin, arrivé pour 6 millions d’euros en provenance de l’Udinese, a fait forte impression dès ses débuts à Bollaert. Entré à l’heure de jeu, il a délivré une galette pour Matthieu Udol en l’espace de quelques minutes. L’ancien joueur de Metz s’est montré très enthousiaste après la rencontre.

Matthieu Udol raconte son premier but

« Flo avait du feu dans les jambes. Je pense qu’il avait à cœur de montrer beaucoup de choses. Je suis super content parce que ce but ponctue sa première à Bollaert, sa belle entrée, et ça nous permet de gagner ce match. Donc c’est satisfaisant pour moi mais je suis aussi très content pour Flo et pour le collectif », a-t-il confié, dans des propos rapportés par RMC Sport.

Le défenseur lensois est aussi revenu sur la qualité technique de son nouveau coéquipier : « Il a fait quelques crochets et ensuite il a délivré un super centre. Je suis bien placé et je la mets au fond mais il a fait un gros travail avant ça. »

Udol et Sage unanimes

Udol a également insisté sur l’apport global de Thauvin au groupe : « Il va nous apporter toute son expérience. Dès qu’il est arrivé, il a apporté beaucoup de confiance dans le groupe. C’est quelqu’un qui est ambitieux et qui vise haut comme toute l’équipe. Il va aussi nous apporter toute la qualité technique qu’il a. A son entrée, il a déclenché beaucoup d’attaques. On va s’appuyer là-dessus et se servir de lui au maximum pour marquer des buts, être efficaces devant et s’améliorer collectivement. »

De son côté, Pierre Sage n’a pas tari d’éloges non plus sur son nouvelle recrue : « Il lui a fallu une minute pour nous rappeler qu’il était arrivé. C’est quelqu’un de très agréable, posé, il sait ce qu’il veut et pourquoi il est venu. Il a une organisation autour de sa performance qui est incroyable, il est très professionnel sur et en dehors du terrain. On attend de voir sur la saison. On voulait le faire venir pour qu’il apporte quelque chose en plus à l’équipe et dès ses premiers ballons, on se rend compte que ce petit truc en plus apporte beaucoup à l’équipe. »

Un « mariage garanti » entre Thauvin et Lens

« J’ai beaucoup parlé à l’homme, plus qu’au joueur. A partir du moment où les valeurs étaient alignées et où j’ai bien compris ce qui l’animait, je lui ai parlé un petit peu de football. Et là aussi, ça a connecté assez rapidement. C’est quelqu’un de très intelligent, qui sait exactement ce qu’il faut faire pour que ça marche. Il a l’expérience du haut niveau et un peu revanchard et très content de revenir en France. C’est pour ça que le mariage était garanti », a confié l’ancien coach lyonnais.

Avec Thauvin, Lens compte sur un joueur expérimenté capable de dynamiser l’équipe et d’insuffler confiance et ambition dès la reprise de la Ligue 1, samedi prochain contre l’OL.