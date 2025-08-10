RC Lens : le vestiaire lensois est déjà sous le charme de Florian Thauvin
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

RC Lens : le vestiaire lensois est déjà sous le charme de Florian Thauvin

RC Lens : le vestiaire lensois est déjà sous le charme de Florian Thauvin
William Tertrin
10 août 2025

Alors que Florian Thauvin a réussi ses débuts sous le maillot du RC Lens, le vestiaire semble déjà conquis par cette nouvelle recrue.

Ce samedi, lors de la victoire du RC Lens face au RB Leipzig (2-1), Florian Thauvin, arrivé pour 6 millions d’euros en provenance de l’Udinese, a fait forte impression dès ses débuts à Bollaert. Entré à l’heure de jeu, il a délivré une galette pour Matthieu Udol en l’espace de quelques minutes. L’ancien joueur de Metz s’est montré très enthousiaste après la rencontre.

Matthieu Udol raconte son premier but

« Flo avait du feu dans les jambes. Je pense qu’il avait à cœur de montrer beaucoup de choses. Je suis super content parce que ce but ponctue sa première à Bollaert, sa belle entrée, et ça nous permet de gagner ce match. Donc c’est satisfaisant pour moi mais je suis aussi très content pour Flo et pour le collectif », a-t-il confié, dans des propos rapportés par RMC Sport.

Le défenseur lensois est aussi revenu sur la qualité technique de son nouveau coéquipier : « Il a fait quelques crochets et ensuite il a délivré un super centre. Je suis bien placé et je la mets au fond mais il a fait un gros travail avant ça. »

Udol et Sage unanimes

Udol a également insisté sur l’apport global de Thauvin au groupe : « Il va nous apporter toute son expérience. Dès qu’il est arrivé, il a apporté beaucoup de confiance dans le groupe. C’est quelqu’un qui est ambitieux et qui vise haut comme toute l’équipe. Il va aussi nous apporter toute la qualité technique qu’il a. A son entrée, il a déclenché beaucoup d’attaques. On va s’appuyer là-dessus et se servir de lui au maximum pour marquer des buts, être efficaces devant et s’améliorer collectivement. »

De son côté, Pierre Sage n’a pas tari d’éloges non plus sur son nouvelle recrue : « Il lui a fallu une minute pour nous rappeler qu’il était arrivé. C’est quelqu’un de très agréable, posé, il sait ce qu’il veut et pourquoi il est venu. Il a une organisation autour de sa performance qui est incroyable, il est très professionnel sur et en dehors du terrain. On attend de voir sur la saison. On voulait le faire venir pour qu’il apporte quelque chose en plus à l’équipe et dès ses premiers ballons, on se rend compte que ce petit truc en plus apporte beaucoup à l’équipe. »

Un « mariage garanti » entre Thauvin et Lens

« J’ai beaucoup parlé à l’homme, plus qu’au joueur. A partir du moment où les valeurs étaient alignées et où j’ai bien compris ce qui l’animait, je lui ai parlé un petit peu de football. Et là aussi, ça a connecté assez rapidement. C’est quelqu’un de très intelligent, qui sait exactement ce qu’il faut faire pour que ça marche. Il a l’expérience du haut niveau et un peu revanchard et très content de revenir en France. C’est pour ça que le mariage était garanti », a confié l’ancien coach lyonnais.

Avec Thauvin, Lens compte sur un joueur expérimenté capable de dynamiser l’équipe et d’insuffler confiance et ambition dès la reprise de la Ligue 1, samedi prochain contre l’OL.

Ligue 1RC Lens
#A la une#DÉCLARATIONS

Les plus lus

Igor Paixao lors d'un match amical du Feyenoord.
Mercato...

OM Mercato : Paixao, Aubameyang, Weah… ça s’accélère dans tous les sens !

Par Bastien Aubert
Nathan Zézé (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : une recrue officialisée, un transfert record est imminent !

Par Bastien Aubert
Le gardien du LOSC Lucas Chevalier lors d'un match de l'équipe de France.
LOSC...

PSG Mercato : Luis Enrique s’est entretenu avec Lucas Chevalier (LOSC)

Par William Tertrin
Ivan Gazidis, le président non exécutif de l'ASSE
ASSE...

ASSE Mercato : Kilmer a étudié la piste d’un ancien de Ligue 1

Par William Tertrin
RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf
Mercato...

RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf

Par William Tertrin
FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé

Par William Tertrin
Le gardien du PSG Gianluigi Donnarumma à la fin d'un match avec l'Italie.
Mercato...

PSG Mercato : Gianluigi Donnarumma a reçu une offre d’un club européen !

Par William Tertrin
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, saluant le public avant un match du Mondial des Clubs.
Mercato...

PSG Mercato : un ailier a signé en catimini ! 

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux
Ligue 1...

RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux
ASSE...

ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
Nene Dorgeles, Samuel Lino et Armand Laurienté
Mercato...

OM Mercato : le débrief des 2 amicaux et les 3 alternatives à Paixao

Par Fabien Chorlet
Quentin Merlin et Valentin Rongier ont trahi le FC Nantes
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : Rongier au Stade Rennais, pire trahison de l’histoire du club ?

Par Fabien Chorlet
RC Lens Mercato : notre tri radical pour l’effectif de Pierre Sage
Mercato...

RC Lens Mercato : notre tri radical pour l’effectif de Pierre Sage

Par Fabien Chorlet