ASSE : un ancien Vert voit Sainté tout exploser en L2… à une condition

Stéphanois entre 2005 et 2007, Damien Perquis estime l’ASSE très bien armée pour remonter en L1 en fin de saison. Mais à la condition qua la défense devienne solide.

Il est rare qu’un club de Ligue 2 fasse autant l’unanimité. Mais vu sa campagne de recrutement, l’ASSE ne pouvait échapper à ce statut d’hyper favori qui va lui coller à la peau toute la saison. Et qu’il faudra assumer sur le terrain. On l’a vu samedi dernier à Laval (3-3), tous ses adversaires voudront se payer le scalp de l’ogre annoncé. Sur RMC, l’ancien Vert Damien Perquis estime lui aussi que l’équipe d’Eirik Horneland a tout ce qu’il faut pour remonter. A une condition…

« C’est une certitude qu’il va falloir arrêter de prendre autant de buts »

« Ils doivent surtout arriver avec l’envie de remonter parce qu’avec l’investissement qu’il y a eu de la part de Larry Tanenbaum en plus des investissements depuis plusieurs années des supporters, la pression est sur Saint-Étienne. J’en ai fait mon favori pour remonter avec les renforts notamment dans la cellule de recrutement. Cette intersaison a été plutôt bien gérée. Horneland s’est un peu trompé en Ligue 1 à son arrivée et s’est un peu corrigé plus tard mais c’était trop tard, sur la façon de procéder, de jouer. J’ai envie de voir comment ça va être en Ligue 2. Je pense que ça va faire des étincelles, je ne suis pas inquiet pour eux mais c’est une certitude qu’il va falloir arrêter de prendre autant de buts. »

Cela fait un an que la défense est un point faible de l’ASSE. L’an dernier, en Ligue 1, elle a battu des records négatifs de porosité. Samedi dernier à Laval, elle a cédé à chaque coup de boutoir adverse. Il serait effectivement temps qu’Eirik Horneland trouve la bonne formule. Car en L2, ce sont souvent les équipes les plus performantes en défense qui remontent…