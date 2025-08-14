LOSC Mercato : Lille annonce le remplaçant de Lucas Chevalier (officiel)

Le LOSC vient d’officialiser son nouveau gardien de but : Berke Özer.

Quelques jours après le départ de Lucas Chevalier, le LOSC renforce sa cage avec l’arrivée officielle de Berke Özer. Le gardien international turc de 25 ans s’engage pour quatre saisons avec le club nordiste, après un accord trouvé avec son club d’Eyüpspor. Passé par Fenerbahçe, Westerlo ou encore Portimonense, Berke Özer sort d’une saison remarquable en SüperLig et débarque à Lille avec la lourde tâche de remplacer Chevalier, parti au PSG.

Les premiers mots de Berke Özer

« Je suis très content et excité d’être ici. En Turquie, tout le monde connait et aime le LOSC pour ce qu’il a réalisé ces dernières années avec certains joueurs de notre équipe nationale. Le fait d’être ici aujourd’hui, comme Burak, Zeki et Yusuf avant moi, c’est une très grande fierté. On sait ce que le LOSC a accompli par le passé. Et j’ai bien évidemment moi aussi envie de vivre des émotions, d’accomplir de grandes choses sous ce maillot, même si je sais que la Ligue 1 est un championnat très difficile. Je suis ici pour aller chercher le meilleur. Je suis impatient de rencontrer les supporters au stade. J’espère que nous aurons une bonne connexion ensemble. Je suis un joueur qui est toujours brûlant à l’intérieur et qui aime les grosses ambiances. Je vais me battre et faire mon maximum pour le LOSC », a déclaré la nouvelle recrue, pour le site officiel du LOSC.