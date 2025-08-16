FC Barcelone Mercato : Vlahovic (Juventus Turin) a toujours ses partisans au Barça

Le FC Barcelone continuerait de suivre Dusan Vlahovic, l’attaquant serbe de la Juventus Turin.

C’est officiel depuis hier, Jules Koundé a prolongé son contrat avec le FC Barcelone jusqu’au 30 juin 2030. La signature officielle se fera prochainement en présence du président Joan Laporta. Mais le Mercato devrait être calme d’ici sa fermeture, en Catalogne, du côté des arrivées.

Des clubs anglais également sur Vlahovic

Selon SPORT, le Barça voit déjà plus loin et pense à préparer l’après Robert Lewandowski. Le contrat de l’attaquant polonais se termine en juin et pour sa succession, le club blaugrana penserait toujours à Dušan Vlahović, l’attaquant serbe de la Juventus. Lui aussi est sous contrat jusqu’en 2026, avec un salaire annuel de 12 millions d’euros. A 25 ans, ses conditions salariales rendent un transfert cet été compliqués, et le Barça envisagerait une arrivée libre en fin de saison. Des clubs anglais pourraient entrer en concurrence avec le Barça dans ce dossier.