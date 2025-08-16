Majorque – FC Barcelone : feu vert pour une recrue, mais pas pour Rashford !

Contrairement à ce qu’a indiqué Joan Laporta hier soir, Marcus Rashford n’est pas encore qualifié pour le match du FC Barcelone à Majorque, ce soir…

« Si (Hansi) Flick le souhaite, Joan García et (Marcus) Rashford peuvent jouer demain (samedi) » : voilà l’annonce faite par Joan Laporta hier soir. Mais le président du Barça semble être allé un peu vite en besogne. En effet, Rashford n’est pas encore sur la liste de la Liga ce matin. L’Anglais devrait tout de même être du voyage à Majorque, une bonne nouvelle étant susceptible de tomber.

Joan Garcia va pouvoir débuter avec le Barça

En revanche, tout est OK pour une autre recrue, le portier Joan Garcia. L’ancien gardien de l’Espanyol est en effet inscrit en Liga, et donc disponible dès ce soir. Et ce parce qu’avec la blessure de Marc-André ter Stegen, le Barça a pu libérer de la masse salariale et respecter le fair-play financier.