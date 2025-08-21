ASSE : Gautier Larsonneur a enflammé le vestiaire avant Rodez

Avant le match de l’ASSE contre Rodez, Gautier Larsonneur a livré un discours très fort dans le vestiaire.

L’AS Saint-Étienne a une fois de plus proposé son rendez-vous incontournable pour les fans : l’inside du match contre Rodez. Dans cette vidéo, l’attention se porte notamment sur Gautier Larsonneur, gardien et capitaine, qui a livré un discours marquant à ses coéquipiers avant la rencontre.

Il a commencé par s’adresser aux nouveaux joueurs en anglais, dans un geste d’accueil particulier, avant de revenir au français pour interpeller directement Mickaël Nadé et Aïmen Moueffek, deux joueurs formés dans le Forez.

« Vous êtes les garants de Saint-Étienne »

« Les gars, pour les nouveaux joueurs, bienvenue à Saint-Étienne. Après l’échauffement, vous avez vu ce que c’était de jouer pour cette équipe. Mais les gars, au début, restez calmes. Prenez de la confiance. Mickaz’ (Mickaël Nadé), Aïmen (Aïmen Moueffek) aujourd’hui, vous êtes les garants de Saint-Étienne. Ça fait des années que vous êtes là, vous avez connu des moments de merde mais aussi de jolis moments. Vous devez leur montrer à tous l’exemple aux nouveaux, c’est vous qui devez prendre cette responsabilité, ce que cela représente de jouer pour Saint-Étienne. Maintenant, on va montrer qu’on est une équipe, on va suivre les leaders qui sont là depuis des années et ensemble on va le faire. Let’s go », a-t-il lancé, comme retranscrit par EVECT.

À travers ces mots, Larsonneur a rappelé l’importance de la transmission des valeurs du club, de l’exemplarité sur le terrain et de l’esprit collectif. Le message est clair : chaque joueur a un rôle à jouer, qu’il soit nouveau ou ancien, et la réussite passe par l’unité et l’engagement commun. Message bien reçu, étant donné que les Verts ont gagné 4-0, avec notamment deux buts des nouvelles recrues Joshua Duffus et Chico Lamba.