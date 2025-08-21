FC Barcelone : Jules Koundé justifie sa prolongation et choisit entre Dembélé et Yamal pour le Ballon d’Or

Lors de la cérémonie pour sa prolongation de contrat avec le FC Barcelone, Jules Koundé a livré ses premiers mots, et donné son avis sur le Ballon d’Or.

Jules Koundé a officialisé sa prolongation de contrat avec le FC Barcelone jusqu’en 2030 ce jeudi, affichant un enthousiasme et une ambition clairs pour les saisons à venir. « Je suis très heureux d’avoir prolongé. Ça a été assez simple. Je me sens très bien ici », a déclaré le défenseur, soulignant sa satisfaction de rester dans un club capable de rivaliser pour tous les titres.

« Les objectifs ? Le ciel est la limite, comme on dit en France. Nous avons la chance d’être dans un club qui joue tous les titres. Nous allons chercher encore plus, pour gagner encore plus que la saison dernière », a-t-il ajouté.

« Tu me mets dans l’embarras »

Si la Ligue des champions demeure un objectif majeur, Koundé insiste sur le fait que la pression ne doit pas devenir une obsession. « Ne pas la gagner n’est pas un échec, mais notre objectif est bien sûr de la remporter. C’est la compétition qui génère le plus d’enthousiasme, pas seulement au Barça. C’est le tournoi qui a le plus de résonance. Nous rêvons tous de la gagner », a-t-il expliqué, mettant en avant l’importance de rester concentré sur le collectif.

Le Français s’est également exprimé sur Lamine Yamal, candidat au Ballon d’or, tout comme Ousmane Dembélé, son coéquipier en équipe de France. « Tu me mets dans l’embarras, il y a aussi Dembelé. Je dirai juste que Lamine le mérite, comme d’autres joueurs qui ont également fait une très bonne saison. »