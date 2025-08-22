RC Lens Mercato : Diouf à l’Inter, c’est signé, 25 M€ dans les caisses du Racing !

L’Inter Milan a officialisé le transfert d’Andy Diouf en provenance du RC Lens. Le club artésien récupère 25 M€ dans la transaction.

Depuis la fin d’après-midi, les médias italiens annonçaient qu’Andy Diouf avait satisfait à la traditionnelle visite médicale et paraphé son contrat avec l’Inter Milan dans la foulée. Il ne manquait plus que l’officialisation. Elle vient de tomber. Le milieu de terrain de 22 ans s’est engagé pour cinq avec les vice-champions d’Europe. Le plus important, c’est qu’il rapporte 25 M€ au Racing Club de Lens.

Il n’a jamais fait l’unanimité au Racing

Une bonne affaire pour un joueur acheté 14 M€ il y a deux au FC Bâle et qui n’a jamais vraiment justifié les promesses générées par son passage en Suisse. Son dernier match, contre l’OL (0-1) samedi dernier, était assez symbolique de ses qualités et de ses défauts, avec beaucoup d’activité mais un déchet énorme dans le jeu. Sur son site officiel, le Racing a salué ainsi le départ du joueur formé au Stade Rennais :

« Sang et Or depuis juillet 2023, Andy Diouf change de cap. Au sortir d’un exercice 2024/25 plein, qui l’a vu prendre part à l’ensemble des rencontres de Ligue 1 McDonald’s, l’international Espoir tricolore s’engage avec le FC Inter Milan, vice-champion d’Italie et finaliste de la dernière Ligue des Champions. Décisif à quatre reprises (2 buts et 2 passes décisives) en 68 apparitions sous le maillot lensois, le milieu a notamment découvert la Ligue des Champions et inscrit son nom au 21e rang du trophée Golden Boy 2023. Le Racing remercie Andy pour son investissement et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière ! »