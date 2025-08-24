Le Real Madrid s’accroche à Mbappé, le FC Barcelone en mode remontada
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

Le Real Madrid s’accroche à Mbappé, le FC Barcelone en mode remontada

Kylian Mbappé contrôlant le ballon lors du match entre le Real Madrid et l'Osasuna Pampelune.
Raphaël Nouet
24 août 2025

Les Unes de la presse sportive espagnole se partagent entre le déplacement du Real Madrid à Ovieda et la victoire du FC Barcelone à Levante (3-2) ce dimanche 24 août 2025.

Marca : grand jour à Oviedo

Ca va être la fête du côté du stade Tartiere, ce soir, puisque pour ses retrouvailles à domicile avec la Liga, 24 ans après, Oviedo va accueillir le Real Madrid. L’enceinte affiche évidemment complet pour cette affiche.

AS : accrochés à Mbappé

Pour l’autre quotidien madrilène, les Merengue sont ultra dépendants de Kylian Mbappé en ce début de saison, dans l’attente que Vinicius Jr retrouve le niveau qui était le sien il y a bientôt un an…

Sport : première remontada

Le Barça s’est imposé à la dernière seconde, hier à Levante (3-2), après avoir été mené 2-0 à la pause. Une première remontada qui en appelle d’autres tant les Blaugranas dominent leur sujet et ne cessent d’attaquer.

Mundo Deportivo : indestructibles

MD oriente son titre sur le fait que ce FCB parvient à résister à tous les coups du sort et à toutes les décisions arbitrales injustes, comme celle ayant entraîné le pénalty du 2-0, juste avant la pause. Pour une main de Baldé que le même arbitre n’avait pas sifflé quand ça avait concerné un Madrilène lors du Clasico de mai dernier…

FC BarceloneLigaReal Madrid
#A la une

Les plus lus

Igor Paixao lors d'un match amical du Feyenoord.
Mercato...

OM Mercato : Paixao, Aubameyang, Weah… ça s’accélère dans tous les sens !

Par Bastien Aubert
Nathan Zézé (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : une recrue officialisée, un transfert record est imminent !

Par Bastien Aubert
Le gardien du LOSC Lucas Chevalier lors d'un match de l'équipe de France.
LOSC...

PSG Mercato : Luis Enrique s’est entretenu avec Lucas Chevalier (LOSC)

Par William Tertrin
Ivan Gazidis, le président non exécutif de l'ASSE
ASSE...

ASSE Mercato : Kilmer a étudié la piste d’un ancien de Ligue 1

Par William Tertrin
RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf
Mercato...

RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf

Par William Tertrin
FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé

Par William Tertrin
Le gardien du PSG Gianluigi Donnarumma à la fin d'un match avec l'Italie.
Mercato...

PSG Mercato : Gianluigi Donnarumma a reçu une offre d’un club européen !

Par William Tertrin
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, saluant le public avant un match du Mondial des Clubs.
Mercato...

PSG Mercato : un ailier a signé en catimini ! 

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux
Ligue 1...

RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux
ASSE...

ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
Nene Dorgeles, Samuel Lino et Armand Laurienté
Mercato...

OM Mercato : le débrief des 2 amicaux et les 3 alternatives à Paixao

Par Fabien Chorlet