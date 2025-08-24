Le Real Madrid s’accroche à Mbappé, le FC Barcelone en mode remontada

Les Unes de la presse sportive espagnole se partagent entre le déplacement du Real Madrid à Ovieda et la victoire du FC Barcelone à Levante (3-2) ce dimanche 24 août 2025.

Marca : grand jour à Oviedo

Ca va être la fête du côté du stade Tartiere, ce soir, puisque pour ses retrouvailles à domicile avec la Liga, 24 ans après, Oviedo va accueillir le Real Madrid. L’enceinte affiche évidemment complet pour cette affiche.

AS : accrochés à Mbappé

Pour l’autre quotidien madrilène, les Merengue sont ultra dépendants de Kylian Mbappé en ce début de saison, dans l’attente que Vinicius Jr retrouve le niveau qui était le sien il y a bientôt un an…

Sport : première remontada

Le Barça s’est imposé à la dernière seconde, hier à Levante (3-2), après avoir été mené 2-0 à la pause. Une première remontada qui en appelle d’autres tant les Blaugranas dominent leur sujet et ne cessent d’attaquer.

Mundo Deportivo : indestructibles

MD oriente son titre sur le fait que ce FCB parvient à résister à tous les coups du sort et à toutes les décisions arbitrales injustes, comme celle ayant entraîné le pénalty du 2-0, juste avant la pause. Pour une main de Baldé que le même arbitre n’avait pas sifflé quand ça avait concerné un Madrilène lors du Clasico de mai dernier…