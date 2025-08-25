PSG Mercato : Kang-In Lee plaît à Madrid, Akliouche relancé par Paris ?
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

RC Lens : Pierre Sage reste très mitigé malgré la victoire face au Havre

RC Lens : Pierre Sage reste très mitigé malgré la victoire face au Havre
William Tertrin
25 août 2025

Après la victoire contre Le Havre, Pierre Sage a analysé cette partie très compliquée pour le RC Lens.

Dimanche, le RC Lens a remporté sa première victoire de la saison du côté du stade Océane face au Havre (1-2, notes), grâce à des buts signés Wesley Saïd et du jeune Rayan Fofana. Si le RCL a ensuite concédé un but, il a su conserver le score jusqu’au coup de sifflet final, même si le HAC aurait sûrement mérité mieux.

Pierre Sage, entraîneur lensois, a livré son analyse après la rencontre. Dans des propos rapportés par nos confrères de Lensois.com, il est revenu sur le manque de maîtrise de son équipe. « Je pense qu’on a vécu cette première mi-temps pour deux raisons. On a fait des pertes dans notre camp qui étaient un peu lunaires, sans forcément de pression inverse. Il y avait vraiment des erreurs de transmission, de connexion entre les joueurs. On rendait beaucoup le ballon à l’adversaire et on a eu du mal à gérer ce qu’il faisait très bien sur les côtés, puisqu’ils ont vraiment des qualités sur les côtés, que ce soit à droite ou à gauche, pour amener le ballon devant le but. Il me semble qu’on a concédé 23 centres sur la première mi-temps, ce qui est énorme. D’ailleurs, on concède le but comme ça parce que juste avant le corner, c’est un centre de Nego qui est prolongé en corner par notre gardien de but. Et puis Fodé Doucouré a mis un but extraordinaire. »

« On a fait moins de pertes lunaires »

Il poursuit sur le discours qu’il a tenu à ses joueurs à la mi-temps : « C’est ce que j’ai dit aux joueurs à la mi-temps. Ils avaient un peu la tête dans les chaussettes. Je leur ai dit qu’il y a quelque chose de positif et j’aime mieux être Lens que Le Havre maintenant. On mène au score. Alors qu’on ne fait pas la mi-temps qu’on doit faire en termes de maîtrise et en termes de gestion défensive des joueurs sur les côtés. Donc si on améliore ces deux choses-là, on aura un match un peu plus serein en deuxième mi-temps. Et même si on a eu malgré tout très peu de maîtrise sur la deuxième mi-temps, j’ai trouvé qu’on a mieux utilisé le ballon. On a fait moins de pertes lunaires. On a donné un peu moins d’allant à notre adversaire. »

Grâce à ce succès, Lens peut enfin lancer sa saison après une défaite inaugurale la semaine dernière contre Lyon, même si des ajustements restent nécessaires pour que l’équipe gagne en sérénité sur le terrain.

Ligue 1RC Lens
#CONFÉRENCE DE PRESSE#DÉCLARATIONS

Les plus lus

Igor Paixao lors d'un match amical du Feyenoord.
Mercato...

OM Mercato : Paixao, Aubameyang, Weah… ça s’accélère dans tous les sens !

Par Bastien Aubert
Nathan Zézé (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : une recrue officialisée, un transfert record est imminent !

Par Bastien Aubert
Le gardien du LOSC Lucas Chevalier lors d'un match de l'équipe de France.
LOSC...

PSG Mercato : Luis Enrique s’est entretenu avec Lucas Chevalier (LOSC)

Par William Tertrin
Ivan Gazidis, le président non exécutif de l'ASSE
ASSE...

ASSE Mercato : Kilmer a étudié la piste d’un ancien de Ligue 1

Par William Tertrin
RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf
Mercato...

RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf

Par William Tertrin
FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé

Par William Tertrin
Le gardien du PSG Gianluigi Donnarumma à la fin d'un match avec l'Italie.
Mercato...

PSG Mercato : Gianluigi Donnarumma a reçu une offre d’un club européen !

Par William Tertrin
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, saluant le public avant un match du Mondial des Clubs.
Mercato...

PSG Mercato : un ailier a signé en catimini ! 

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux
Ligue 1...

RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux
ASSE...

ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
Nene Dorgeles, Samuel Lino et Armand Laurienté
Mercato...

OM Mercato : le débrief des 2 amicaux et les 3 alternatives à Paixao

Par Fabien Chorlet