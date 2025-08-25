RC Lens : Pierre Sage reste très mitigé malgré la victoire face au Havre

Après la victoire contre Le Havre, Pierre Sage a analysé cette partie très compliquée pour le RC Lens.

Dimanche, le RC Lens a remporté sa première victoire de la saison du côté du stade Océane face au Havre (1-2, notes), grâce à des buts signés Wesley Saïd et du jeune Rayan Fofana. Si le RCL a ensuite concédé un but, il a su conserver le score jusqu’au coup de sifflet final, même si le HAC aurait sûrement mérité mieux.

Pierre Sage, entraîneur lensois, a livré son analyse après la rencontre. Dans des propos rapportés par nos confrères de Lensois.com, il est revenu sur le manque de maîtrise de son équipe. « Je pense qu’on a vécu cette première mi-temps pour deux raisons. On a fait des pertes dans notre camp qui étaient un peu lunaires, sans forcément de pression inverse. Il y avait vraiment des erreurs de transmission, de connexion entre les joueurs. On rendait beaucoup le ballon à l’adversaire et on a eu du mal à gérer ce qu’il faisait très bien sur les côtés, puisqu’ils ont vraiment des qualités sur les côtés, que ce soit à droite ou à gauche, pour amener le ballon devant le but. Il me semble qu’on a concédé 23 centres sur la première mi-temps, ce qui est énorme. D’ailleurs, on concède le but comme ça parce que juste avant le corner, c’est un centre de Nego qui est prolongé en corner par notre gardien de but. Et puis Fodé Doucouré a mis un but extraordinaire. »

« On a fait moins de pertes lunaires »

Il poursuit sur le discours qu’il a tenu à ses joueurs à la mi-temps : « C’est ce que j’ai dit aux joueurs à la mi-temps. Ils avaient un peu la tête dans les chaussettes. Je leur ai dit qu’il y a quelque chose de positif et j’aime mieux être Lens que Le Havre maintenant. On mène au score. Alors qu’on ne fait pas la mi-temps qu’on doit faire en termes de maîtrise et en termes de gestion défensive des joueurs sur les côtés. Donc si on améliore ces deux choses-là, on aura un match un peu plus serein en deuxième mi-temps. Et même si on a eu malgré tout très peu de maîtrise sur la deuxième mi-temps, j’ai trouvé qu’on a mieux utilisé le ballon. On a fait moins de pertes lunaires. On a donné un peu moins d’allant à notre adversaire. »

Grâce à ce succès, Lens peut enfin lancer sa saison après une défaite inaugurale la semaine dernière contre Lyon, même si des ajustements restent nécessaires pour que l’équipe gagne en sérénité sur le terrain.