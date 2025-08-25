ASSE Mercato : un club de Ligue 1 fonce sur Lucas Stassin

Très courtisé en cette fin de mercato, Lucas Stassin a un nouveau prétendant de Ligue 1 à ses trousses.

Alors que le mercato s’intensifie, l’ASSE se retrouve au cœur des négociations concernant l’un de ses joueurs les plus courtisés. Le club stéphanois voit son attaquant prometteur, Lucas Stassin, attirer l’attention de plusieurs clubs européens, dont le Stade Rennais. Selon les informations de Ouest-France, Rennes envisagerait de recruter Stassin après l’échec Conrad Harder, qui devrait rejoindre l’AC Milan.

Du côté de Saint-Étienne, la direction adopte une position ferme : elle n’envisage pas de libérer son joueur à n’importe quel prix. Le club espère obtenir une offre conséquente, reflétant la valeur de son jeune attaquant et son potentiel de développement. Saint-Étienne est en position de force et ne compte pas brader ses joueurs, tout en gardant le contrôle sur ses décisions sportives.

Rennes dispose d’une enveloppe limitée

La situation crée donc un vrai point de tension : Rennes dispose d’une enveloppe limitée, estimée à 15 millions d’euros, ce qui pourrait compliquer les négociations. Pour Saint-Étienne, c’est l’occasion de tester le marché et de maximiser la valeur de Stassin tout en s’assurant de sécuriser un accord favorable avant la clôture du mercato. Sinon, il restera, pour le plus grand plaisir d’Eirik Horneland.

En attendant, le buteur belge a évoqué son avenir samedi après la victoire contre Boulogne : « Comme je l’ai dit, je suis à l’ASSE pour l’instant, je donne tout pour le club, j’essaie de me donner à fond pour les coéquipiers et on verra ensuite ce qu’il se passe. Ces moments ne sont pas forcément compliqués à gérer, ils m’en parlent un peu dans le vestiaire mais après ils savent que de toute façon, je vais tout donner, peu importe si j’ai la tête ailleurs. Ils vont me le dire mais j’essaie de rester les pieds sur terre et d’être à fond ici. Je me donne à fond et j’essaie de faire le maximum ».