ASSE Mercato : un club de Ligue 1 fonce sur Lucas Stassin
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

ASSE Mercato : un club de Ligue 1 fonce sur Lucas Stassin

Lucas Stassin (ASSE)
William Tertrin
25 août 2025

Très courtisé en cette fin de mercato, Lucas Stassin a un nouveau prétendant de Ligue 1 à ses trousses.

Alors que le mercato s’intensifie, l’ASSE se retrouve au cœur des négociations concernant l’un de ses joueurs les plus courtisés. Le club stéphanois voit son attaquant prometteur, Lucas Stassin, attirer l’attention de plusieurs clubs européens, dont le Stade Rennais. Selon les informations de Ouest-France, Rennes envisagerait de recruter Stassin après l’échec Conrad Harder, qui devrait rejoindre l’AC Milan.

Du côté de Saint-Étienne, la direction adopte une position ferme : elle n’envisage pas de libérer son joueur à n’importe quel prix. Le club espère obtenir une offre conséquente, reflétant la valeur de son jeune attaquant et son potentiel de développement. Saint-Étienne est en position de force et ne compte pas brader ses joueurs, tout en gardant le contrôle sur ses décisions sportives.

Rennes dispose d’une enveloppe limitée

La situation crée donc un vrai point de tension : Rennes dispose d’une enveloppe limitée, estimée à 15 millions d’euros, ce qui pourrait compliquer les négociations. Pour Saint-Étienne, c’est l’occasion de tester le marché et de maximiser la valeur de Stassin tout en s’assurant de sécuriser un accord favorable avant la clôture du mercato. Sinon, il restera, pour le plus grand plaisir d’Eirik Horneland.

En attendant, le buteur belge a évoqué son avenir samedi après la victoire contre Boulogne : « Comme je l’ai dit, je suis à l’ASSE pour l’instant, je donne tout pour le club, j’essaie de me donner à fond pour les coéquipiers et on verra ensuite ce qu’il se passe. Ces moments ne sont pas forcément compliqués à gérer, ils m’en parlent un peu dans le vestiaire mais après ils savent que de toute façon, je vais tout donner, peu importe si j’ai la tête ailleurs. Ils vont me le dire mais j’essaie de rester les pieds sur terre et d’être à fond ici. Je me donne à fond et j’essaie de faire le maximum ».

ASSEMercatoStade Rennais
#A la une#TRANSFERTS

Les plus lus

Igor Paixao lors d'un match amical du Feyenoord.
Mercato...

OM Mercato : Paixao, Aubameyang, Weah… ça s’accélère dans tous les sens !

Par Bastien Aubert
Nathan Zézé (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : une recrue officialisée, un transfert record est imminent !

Par Bastien Aubert
Le gardien du LOSC Lucas Chevalier lors d'un match de l'équipe de France.
LOSC...

PSG Mercato : Luis Enrique s’est entretenu avec Lucas Chevalier (LOSC)

Par William Tertrin
Ivan Gazidis, le président non exécutif de l'ASSE
ASSE...

ASSE Mercato : Kilmer a étudié la piste d’un ancien de Ligue 1

Par William Tertrin
RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf
Mercato...

RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf

Par William Tertrin
FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé

Par William Tertrin
Le gardien du PSG Gianluigi Donnarumma à la fin d'un match avec l'Italie.
Mercato...

PSG Mercato : Gianluigi Donnarumma a reçu une offre d’un club européen !

Par William Tertrin
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, saluant le public avant un match du Mondial des Clubs.
Mercato...

PSG Mercato : un ailier a signé en catimini ! 

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux
Ligue 1...

RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux
ASSE...

ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
Nene Dorgeles, Samuel Lino et Armand Laurienté
Mercato...

OM Mercato : le débrief des 2 amicaux et les 3 alternatives à Paixao

Par Fabien Chorlet