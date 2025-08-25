ASSE Mercato : la nouvelle sortie de Lucas Stassin sur son avenir
ASSE Mercato : la nouvelle sortie de Lucas Stassin sur son avenir

Lucas Stassin (ASSE)
William Tertrin
25 août 2025

Après la victoire de l’ASSE sur la pelouse de Boulogne, Lucas Stassin avait répondu à une question sur son avenir au micro de beIN. En zone mixte, il a une nouvelle fois été interrogé sur le sujet.

De retour dans le onze de départ lors de la victoire de l’ASSE à Boulogne, Lucas Stassin a retrouvé du temps de jeu après plusieurs mois sans titularisation. Aligné pendant plus d’une heure, l’attaquant belge a livré une prestation encourageante, qui confirme la confiance que lui accorde son entraîneur Eirik Horneland.

Le technicien norvégien a justifié son choix en conférence de presse, estimant qu’il était essentiel de relancer son joueur : « Lucas a fait du très bon travail à l’entraînement toute la semaine. C’était une décision logique de le faire démarrer même si c’est toujours différent en match. On espérait pouvoir lui donner un peu plus de temps de jeu face à Rodez mais ça n’avait pas pu se faire à cause d’autres changements. Aujourd’hui (samedi) il a disputé 60 minutes, cela doit l’aider à revenir à son meilleur niveau, c’est un super joueur. »

« Ces moments ne sont pas forcément compliqués à gérer »

De son côté, Lucas Stassin, qui avait déjà évoqué le sujet au micro de beIN, a de nouveau parlé des incertitudes autour de son avenir en zone mixte : « Comme je l’ai dit, je suis à l’ASSE pour l’instant, je donne tout pour le club, j’essaie de me donner à fond pour les coéquipiers et on verra ensuite ce qu’il se passe. Ces moments ne sont pas forcément compliqués à gérer, ils m’en parlent un peu dans le vestiaire mais après ils savent que de toute façon, je vais tout donner, peu importe si j’ai la tête ailleurs. Ils vont me le dire mais j’essaie de rester les pieds sur terre et d’être à fond ici. Je me donne à fond et j’essaie de faire le maximum. »

Une déclaration qui reflète un peu son état d’esprit actuel : déterminé à aider l’équipe dans l’immédiat, tout en gardant la porte ouverte sur son futur.

Tous propos rapportés par EVECT.

