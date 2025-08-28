PSG : Nasser al-Khelaïfi réagit au tirage corsé en Ligue des Champions

Après le tirage de la phase de ligue de la Ligue des Champions 2025-2026, Nasser al-Khelaïfi a réagi concernant les futurs adversaires du PSG, le champion en titre.

Le PSG connaît désormais l’ensemble de ses adversaires pour la phase de ligue de la Ligue des Champions : le Bayern Munich, le FC Barcelone, le Bayer Leverkusen, le Sporting, Tottenham, Newcastle et l’Athletic Bilbao. Un tirage exigeant qui n’a pas échappé à l’attention de Nasser al-Khelaïfi, le président du club parisien. Interrogé par Canal+, il a rappelé le prestige de la compétition : « C’est la meilleure compétition de clubs au monde. Tous les meilleurs clubs la jouent. C’est toujours difficile. On va penser match par match jusqu’à la fin. »

Le dirigeant a également tenu à souligner l’importance du duel contre le Barça, un classique du football européen : « On n’a pas parlé (avec Luis Enrique, ancien coach du Barça). Ce match, tout le monde l’attend. C’est un match magnifique entre deux grands clubs. »

« On a gagné la saison dernière mais on pense à cette saison »

Nasser al-Khelaïfi a exprimé le respect mutuel entre les deux géants du football : « On a beaucoup de respect pour Barcelone, c’est un grand club. On est aussi un grand club. L’année dernière, on a oublié. On pense à cette saison. » Il a enfin insisté sur la nécessité de rester concentré et de ne pas se reposer sur les lauriers acquis : « La confiance sans travail, ce n’est rien. On pense match par match. On a gagné la saison dernière mais on pense à cette saison. »

Ce tirage rappelle que chaque rencontre sera un défi de taille pour le champion d’Europe en titre, et que l’approche pragmatique de Nasser al-Khelaïfi – match par match – reste au cœur de la stratégie du club.