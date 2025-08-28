OM Mercato : Pablo Longoria en rajoute une couche sur le cas Adrien Rabiot
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

PSG : Nasser al-Khelaïfi réagit au tirage corsé en Ligue des Champions

PSG : Nasser al-Khelaïfi réagit au tirage corsé en Ligue des Champions
William Tertrin
28 août 2025

Après le tirage de la phase de ligue de la Ligue des Champions 2025-2026, Nasser al-Khelaïfi a réagi concernant les futurs adversaires du PSG, le champion en titre.

Le PSG connaît désormais l’ensemble de ses adversaires pour la phase de ligue de la Ligue des Champions : le Bayern Munich, le FC Barcelone, le Bayer Leverkusen, le Sporting, Tottenham, Newcastle et l’Athletic Bilbao. Un tirage exigeant qui n’a pas échappé à l’attention de Nasser al-Khelaïfi, le président du club parisien. Interrogé par Canal+, il a rappelé le prestige de la compétition : « C’est la meilleure compétition de clubs au monde. Tous les meilleurs clubs la jouent. C’est toujours difficile. On va penser match par match jusqu’à la fin. »

Le dirigeant a également tenu à souligner l’importance du duel contre le Barça, un classique du football européen : « On n’a pas parlé (avec Luis Enrique, ancien coach du Barça). Ce match, tout le monde l’attend. C’est un match magnifique entre deux grands clubs. »

« On a gagné la saison dernière mais on pense à cette saison »

Nasser al-Khelaïfi a exprimé le respect mutuel entre les deux géants du football : « On a beaucoup de respect pour Barcelone, c’est un grand club. On est aussi un grand club. L’année dernière, on a oublié. On pense à cette saison. » Il a enfin insisté sur la nécessité de rester concentré et de ne pas se reposer sur les lauriers acquis : « La confiance sans travail, ce n’est rien. On pense match par match. On a gagné la saison dernière mais on pense à cette saison. »

Ce tirage rappelle que chaque rencontre sera un défi de taille pour le champion d’Europe en titre, et que l’approche pragmatique de Nasser al-Khelaïfi – match par match – reste au cœur de la stratégie du club.

Ligue des championsPSG
#DÉCLARATIONS

Les plus lus

Igor Paixao lors d'un match amical du Feyenoord.
Mercato...

OM Mercato : Paixao, Aubameyang, Weah… ça s’accélère dans tous les sens !

Par Bastien Aubert
Nathan Zézé (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : une recrue officialisée, un transfert record est imminent !

Par Bastien Aubert
Le gardien du LOSC Lucas Chevalier lors d'un match de l'équipe de France.
LOSC...

PSG Mercato : Luis Enrique s’est entretenu avec Lucas Chevalier (LOSC)

Par William Tertrin
Ivan Gazidis, le président non exécutif de l'ASSE
ASSE...

ASSE Mercato : Kilmer a étudié la piste d’un ancien de Ligue 1

Par William Tertrin
RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf
Mercato...

RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf

Par William Tertrin
FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé

Par William Tertrin
Le gardien du PSG Gianluigi Donnarumma à la fin d'un match avec l'Italie.
Mercato...

PSG Mercato : Gianluigi Donnarumma a reçu une offre d’un club européen !

Par William Tertrin
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, saluant le public avant un match du Mondial des Clubs.
Mercato...

PSG Mercato : un ailier a signé en catimini ! 

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux
Ligue 1...

RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux

Par Fabien Chorlet