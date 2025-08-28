Ligue des Champions : le PSG, l’OM, l’AS Monaco, le Real Madrid et le FC Barcelone connaissent leurs adversaires !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

Ligue des Champions : le PSG, l’OM, l’AS Monaco, le Real Madrid et le FC Barcelone connaissent leurs adversaires !

Ligue des Champions : le PSG, l&rsquo;OM, l&rsquo;AS Monaco, le Real Madrid et le FC Barcelone connaissent leurs adversaires !
William Tertrin
28 août 2025

Ce jeudi se déroulait le tirage au sort de la phase de ligue de la Ligue des Champions 2025-2026. Découvrez ci-dessous les adversaires des clubs français, à savoir le PSG, l’OM, et l’AS Monaco. Mais également ceux du Real Madrid et du FC Barcelone.

Le tirage au sort de la phase de ligue de la Ligue des Champions 2025-2026 a eu lieu ce jeudi. Les clubs français engagés — le Paris Saint-Germain, l’Olympique de Marseille et l’AS Monaco — connaissent désormais leurs adversaires. Un programme relevé les attend, avec plusieurs affiches de prestige face aux géants européens.

Le Paris Saint-Germain hérite d’un calendrier extrêmement relevé. Les Parisiens affronteront notamment le Bayern Munich, le FC Barcelone et Tottenham, tout en devant composer avec l’Atalanta, le Sporting Portugal, Newcastle et l’Athletic Bilbao. Un tirage qui promet de grandes soirées européennes au Parc des Princes.

L’Olympique de Marseille n’est pas épargné non plus avec la double confrontation contre Liverpool et le Real Madrid. Les Marseillais devront également croiser le fer avec l’Ajax, Newcastle, Atalanta et le Sporting Portugal, sans oublier les outsiders comme le Club Bruges et l’Union Saint-Gilloise. Le Vélodrome s’annonce incandescent.

L’AS Monaco affrontera deux mastodontes : Manchester City et le Real Madrid, mais aussi la Juventus et Tottenham, soit un plateau digne des plus grands chocs européens. Les Monégasques devront aussi gérer Galatasaray, Bodø/Glimt et Paphos, sans négliger le Club Bruges.

De son côté, le Real Madrid retrouve de grands noms : Manchester City, Liverpool et la Juventus. Les Madrilènes affronteront aussi le Benfica, l’Olympiakos, l’OM, ainsi que l’AS Monaco et le surprenant FK Kaïrat Almaty.

Enfin, le FC Barcelone aura fort à faire face au PSG et à Chelsea, mais un tirage globalement équilibré avec des adversaires de second plan comme l’Eintracht Francfort, le Club Bruges, l’Olympiakos, le Slavia Prague, Copenhague et Newcastle.

Les adversaires du PSG

  • Bayern Munich (domicile)
  • FC Barcelone (extérieur)
  • Atalanta (domicile)
  • Bayer Leverkusen (extérieur)
  • Tottenham (domicile)
  • Sporting Portugal (extérieur)
  • Newcastle (domicile)
  • Athletic Bilbao (extérieur)

Les adversaires de l’OM

  • Liverpool (domicile)
  • Real Madrid (extérieur)
  • Atalanta (domicile)
  • Club Bruges (extérieur)
  • Ajax (domicile)
  • Sporting Portugal (extérieur)
  • Newcastle (domicile)
  • Royale Union Saint-Gilloise (extérieur)

Les adversaires de l’AS Monaco

  • Manchester City (domicile)
  • Real Madrid (extérieur)
  • Juventus (domicile)
  • Club Bruges (extérieur)
  • Tottenham (domicile)
  • Bodø/Glimt (extérieur)
  • Galatasaray (domicile)
  • Paphos (extérieur)

Les adversaires du Real Madrid

  • Manchester City (domicile)
  • Liverpool (extérieur)
  • Juventus (domicile)
  • Benfica (extérieur)
  • OM (domicile)
  • Olympiakos (extérieur)
  • AS Monaco (domicile)
  • FK Kaïrat Almaty (extérieur)

Les adversaires du FC Barcelone

  • PSG (domicile)
  • Chelsea (extérieur)
  • Eintracht Francfort (domicile)
  • Club Bruges (extérieur)
  • Olympiakos (domicile)
  • Slavia Prague (extérieur)
  • Copenhague (domicile)
  • Newcastle (extérieur)
AS MonacoFC BarceloneLigaLigue des championsOMPSGReal Madrid
#A la une#TIRAGE

Les plus lus

Igor Paixao lors d'un match amical du Feyenoord.
Mercato...

OM Mercato : Paixao, Aubameyang, Weah… ça s’accélère dans tous les sens !

Par Bastien Aubert
Nathan Zézé (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : une recrue officialisée, un transfert record est imminent !

Par Bastien Aubert
Le gardien du LOSC Lucas Chevalier lors d'un match de l'équipe de France.
LOSC...

PSG Mercato : Luis Enrique s’est entretenu avec Lucas Chevalier (LOSC)

Par William Tertrin
Ivan Gazidis, le président non exécutif de l'ASSE
ASSE...

ASSE Mercato : Kilmer a étudié la piste d’un ancien de Ligue 1

Par William Tertrin
RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf
Mercato...

RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf

Par William Tertrin
FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé

Par William Tertrin
Le gardien du PSG Gianluigi Donnarumma à la fin d'un match avec l'Italie.
Mercato...

PSG Mercato : Gianluigi Donnarumma a reçu une offre d’un club européen !

Par William Tertrin
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, saluant le public avant un match du Mondial des Clubs.
Mercato...

PSG Mercato : un ailier a signé en catimini ! 

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux
Ligue 1...

RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux

Par Fabien Chorlet