Ligue des Champions : le PSG, l’OM, l’AS Monaco, le Real Madrid et le FC Barcelone connaissent leurs adversaires !

Ce jeudi se déroulait le tirage au sort de la phase de ligue de la Ligue des Champions 2025-2026. Découvrez ci-dessous les adversaires des clubs français, à savoir le PSG, l’OM, et l’AS Monaco. Mais également ceux du Real Madrid et du FC Barcelone.

Le tirage au sort de la phase de ligue de la Ligue des Champions 2025-2026 a eu lieu ce jeudi. Les clubs français engagés — le Paris Saint-Germain, l’Olympique de Marseille et l’AS Monaco — connaissent désormais leurs adversaires. Un programme relevé les attend, avec plusieurs affiches de prestige face aux géants européens.

Le Paris Saint-Germain hérite d’un calendrier extrêmement relevé. Les Parisiens affronteront notamment le Bayern Munich, le FC Barcelone et Tottenham, tout en devant composer avec l’Atalanta, le Sporting Portugal, Newcastle et l’Athletic Bilbao. Un tirage qui promet de grandes soirées européennes au Parc des Princes.

L’Olympique de Marseille n’est pas épargné non plus avec la double confrontation contre Liverpool et le Real Madrid. Les Marseillais devront également croiser le fer avec l’Ajax, Newcastle, Atalanta et le Sporting Portugal, sans oublier les outsiders comme le Club Bruges et l’Union Saint-Gilloise. Le Vélodrome s’annonce incandescent.

L’AS Monaco affrontera deux mastodontes : Manchester City et le Real Madrid, mais aussi la Juventus et Tottenham, soit un plateau digne des plus grands chocs européens. Les Monégasques devront aussi gérer Galatasaray, Bodø/Glimt et Paphos, sans négliger le Club Bruges.

De son côté, le Real Madrid retrouve de grands noms : Manchester City, Liverpool et la Juventus. Les Madrilènes affronteront aussi le Benfica, l’Olympiakos, l’OM, ainsi que l’AS Monaco et le surprenant FK Kaïrat Almaty.

Enfin, le FC Barcelone aura fort à faire face au PSG et à Chelsea, mais un tirage globalement équilibré avec des adversaires de second plan comme l’Eintracht Francfort, le Club Bruges, l’Olympiakos, le Slavia Prague, Copenhague et Newcastle.

Les adversaires du PSG

Bayern Munich (domicile)

FC Barcelone (extérieur)

Atalanta (domicile)

Bayer Leverkusen (extérieur)

Tottenham (domicile)

Sporting Portugal (extérieur)

Newcastle (domicile)

Athletic Bilbao (extérieur)

Les adversaires de l’OM

Liverpool (domicile)

Real Madrid (extérieur)

Atalanta (domicile)

Club Bruges (extérieur)

Ajax (domicile)

Sporting Portugal (extérieur)

Newcastle (domicile)

Royale Union Saint-Gilloise (extérieur)

Les adversaires de l’AS Monaco

Manchester City (domicile)

Real Madrid (extérieur)

Juventus (domicile)

Club Bruges (extérieur)

Tottenham (domicile)

Bodø/Glimt (extérieur)

Galatasaray (domicile)

Paphos (extérieur)

Les adversaires du Real Madrid

Manchester City (domicile)

Liverpool (extérieur)

Juventus (domicile)

Benfica (extérieur)

OM (domicile)

Olympiakos (extérieur)

AS Monaco (domicile)

FK Kaïrat Almaty (extérieur)

Les adversaires du FC Barcelone